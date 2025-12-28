Рейтинг@Mail.ru
Автоэксперт раскрыл порядок действий, если машина не завелась на морозе - РИА Новости, 28.12.2025
03:18 28.12.2025
Автоэксперт раскрыл порядок действий, если машина не завелась на морозе
Автоэксперт раскрыл порядок действий, если машина не завелась на морозе - РИА Новости, 28.12.2025
Автоэксперт раскрыл порядок действий, если машина не завелась на морозе
Порой даже самые подготовленные авто не заводятся после сильных ночных морозов. Что делать в таких ситуациях, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов,... РИА Новости, 28.12.2025
авто, fit service
Авто, FIT SERVICE
Автоэксперт раскрыл порядок действий, если машина не завелась на морозе

Родионов: если машина не завелась на морозе, нужно проверить топливную систему

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Порой даже самые подготовленные авто не заводятся после сильных ночных морозов. Что делать в таких ситуациях, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.
По его словам, не следует усердствовать с попытками завести то, что никак не заводится.
Заснеженные машины - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Водителям объяснили, почему “незамерзайка” замерзает в мороз
21 декабря, 03:10
"Из-за отсутствия вспышки в цилиндрах форсунки продолжают подавать топливо, что, в свою очередь, ведет к “заливке” электродов свечей зажигания. Залитые свечи исключают образование искры", — объясняет специалист.
Буксировка в мороз тоже имеет свои особенности — ошибки грозят серьезными поломками. Отогревать авто на месте с помощью тепловых пушек эксперт не советует, поскольку это ведет к риску возгорания.
Лучше сразу проверить состояние аккумулятора, топливной системы, зажигание и двигатель. Иногда достаточно просто подольше прогреть машину. Если это не помогает, лучше доставить ее в сервис, заключил Родионов.
Автомобиль в сервисе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины
14 декабря, 03:15
 
АвтоFIT SERVICE
 
 
