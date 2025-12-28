Автоэксперт раскрыл порядок действий, если машина не завелась на морозе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Порой даже самые подготовленные авто не заводятся после сильных ночных морозов. Что делать в таких ситуациях, рассказал Порой даже самые подготовленные авто не заводятся после сильных ночных морозов. Что делать в таких ситуациях, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.

По его словам, не следует усердствовать с попытками завести то, что никак не заводится.

"Из-за отсутствия вспышки в цилиндрах форсунки продолжают подавать топливо, что, в свою очередь, ведет к “заливке” электродов свечей зажигания. Залитые свечи исключают образование искры", — объясняет специалист.

Буксировка в мороз тоже имеет свои особенности — ошибки грозят серьезными поломками. Отогревать авто на месте с помощью тепловых пушек эксперт не советует, поскольку это ведет к риску возгорания.