Автоэксперт раскрыл порядок действий, если машина не завелась на морозе

Порой даже самые подготовленные авто не заводятся после сильных ночных морозов. Что делать в таких ситуациях, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов,...
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Порой даже самые подготовленные авто не заводятся после сильных ночных морозов. Что делать в таких ситуациях, рассказал агентству "Прайм"
Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE.
По его словам, не следует усердствовать с попытками завести то, что никак не заводится.
"Из-за отсутствия вспышки в цилиндрах форсунки продолжают подавать топливо, что, в свою очередь, ведет к “заливке” электродов свечей зажигания. Залитые свечи исключают образование искры", — объясняет специалист.
Буксировка в мороз тоже имеет свои особенности — ошибки грозят серьезными поломками. Отогревать авто на месте с помощью тепловых пушек эксперт не советует, поскольку это ведет к риску возгорания.
Лучше сразу проверить состояние аккумулятора, топливной системы, зажигание и двигатель. Иногда достаточно просто подольше прогреть машину. Если это не помогает, лучше доставить ее в сервис, заключил Родионов.