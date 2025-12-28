В Молдавии заявили, что Санду сформировала параллельную систему власти

КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сформировала в республике параллельную систему власти, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
Депутат отмечает, что каждый из министров на самом деле продвигает интересы других лиц.
"Такая активная внешняя поддержка — серьёзный акт вмешательства в суверенитет Молдавии", - добавил Цырдя.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.