15:09 28.12.2025
В Молдавии заявили, что Санду сформировала параллельную систему власти
молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, в мире, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, В мире, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сформировала в республике параллельную систему власти, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
Молдавии сформировалась параллельная система власти, она сформирована Санду. Это значит, что мы видим министров, которые занимают места, но за ними стоят другие лица. За этими лицами уже стоит Майя Григорьевна, а уже за ней - транснациональные олигархи", - заявил Цырдя в своем Telegram-канале.
Депутат отмечает, что каждый из министров на самом деле продвигает интересы других лиц.
"Такая активная внешняя поддержка — серьёзный акт вмешательства в суверенитет Молдавии", - добавил Цырдя.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
МолдавияГагаузияКишиневМайя СандуВ миреЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
