Молдавская оппозиция обвинила власти в охоте на чиновников от других партий - РИА Новости, 28.12.2025
12:42 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/moldaviya-2065161426.html
Молдавская оппозиция обвинила власти в охоте на чиновников от других партий
Молдавская оппозиция обвинила власти в охоте на чиновников от других партий
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
ион чебан
евгения гуцул
молдавия
кишинев
гагаузия
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, ион чебан, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Ион Чебан, Евгения Гуцул
Ион Чебан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) открыла охоту на представителей местной администрации от других партий, угрожая им проблемами, если они не присоединятся к ПДС, заявил мэр Кишинева, лидер оппозиционного блока "Альтернатива" Ион Чебан.
"Открыта охота на мэров и членов советов от других партий, включая блок "Альтернатива", с целью их перехода в ПДС. В противном случае у них возникнут проблемы с органом по неподкупности или с документами", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что в ближайшее время все больше мэров и членов городских советов будут открыто заявлять о платонической любви к ПДС и клясться, что сделали это "добровольно и без принуждения со стороны кого бы то ни было".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
