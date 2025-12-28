Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Облачная погода, слабая метель и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что показания барометров немного вырастут и составят 733 миллиметра ртутного столба. Снежный покров подрастет на два-три сантиметра.