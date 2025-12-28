https://ria.ru/20251228/mokva-2065143005.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 28.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, слабая метель и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 28.12.2025
общество
москва
евгений тишковец
новый год
москва
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
