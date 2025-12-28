"Отберут у России православие": тревожное предупреждение Никиты Михалкова

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. На XI Петербургском юридическом форуме Никита Михалков поднял тревожащие многих темы. Некоторые его фразы можно было бы разобрать на предсказания! Например, по мнению именитого режиссера, появятся новые 17 независимых государств вместо одной из крупнейших держав мира.

Идея развала, которая не скрывается

Михалков начал с прямого заявления : "Идет война, и мы видим, как со всех сторон — так или иначе — эта идея развала страны, она живет, она продвигается, она заставляет людей задуматься в регионах: а действительно, почему бы и нет?"

Это не конспирология. Режиссер привел конкретные факты. Восьмого мая 2022-го в Варшаве прошел форум, где обсуждался вопрос распада российского государства на независимые республики. А 23 июня того же года в Хельсинки состоялась конференция "О деколонизации России" — ее провела комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при конгрессе США.

С 22 по 24 июня 2022 года — форум в Праге, на котором предлагалось поделить территорию страны на 17 независимых государств.

"Ну что, это случайно, что ли? Как вы считаете?" — задал вопрос Михалков.

Политические форумы — это лишь верхушка айсберга. По мнению Никиты Сергеевича, главная атака идет не на государственность, а на то, что ее скрепляет, — на веру. И методы этой атаки не новы.

Методичка рейхсфюрера СС

Самым жестким заявлением стала цитата, которую режиссер привел из архивов. Слова Генриха Гиммлера, одного из главных руководителей нацистской Германии, сказанные в 1944-м: "Поддерживать и снова оживлять Православную церковь было бы неверным, так как она всегда являлась организацией национального сплочения".

Михалков подчеркнул: это требование только к нам. Цель — разрушение любой религиозной этики, любой конфессии, если она подразумевает Бога. Все религиозные каноны стираются — через праздники вроде Хэллоуина, где воспеваются смерть и сатанизм*, через культурные события (он упомянул открытие Готардского тоннеля, Игры Содружества в Бирмингеме, детские праздники в США с участием сатанистов*).

Эта атака на веру и традиционные ценности, по мнению Михалкова, лишь часть более глобального плана нового мирового порядка.

"Гитлер пришел рано"

Никита Сергеевич поделился страшным выводом. Он напрямую связывает идеи современных глобалистов с идеологией нацизма.

"Дело в том, что "коричневая" идея в современном мире работает на создание того строя, который отрицает человеческое в человеке", — говорит он.

И дальше — простая и ужасающая мысль: "В этом отношении Гитлер пришел рано, потому что у него не было технических средств превратить человека в скотину".

Михалков цитирует одного из главных идеологов "перезагрузки", Юваля Харари, специалиста по транснациональной истории и макроисторическим процессам:

"Когда у нас появятся алгоритмы, которые будут понимать меня лучше, чем я сам себя, они смогут предсказывать мои желания, манипулировать моими эмоциями и даже принимать решения от моего имени".

"Мы не хотим быть понятными"

Чем мы так не угодили Западу? Михалков констатировал: "Это не вчера началось и не позавчера. Почитайте записки монахов в XII, в XIV веке, что они про нас вообще писали. Мы не устраиваем вообще, в принципе".

Режиссер дал формулу, которая все объясняет: "Наша проблема в том, что мы не хотим быть понятными, мы хотим быть понятыми. Это очень близкие, но разные вещи. Быть понятным — вот "Макдональдс" понятен всем, а пельмени — не всем".

И речь, конечно, не о еде. Это — тонкая метафора двух цивилизационных подходов. "Макдональдс", по его логике, — универсальный стандарт, конвейер, быстрый и безличный. А "пельмени" — уникальный культурный код, который требует не просто потребления, а душевного усилия для понимания и погружения.

Именно в этой нашей "непонятности", в нашей инаковости, по мнению Михалкова, и кроется причина конфликта. Запад, стремящийся к унификации и "среднему знаменателю", видит в нас угрозу своему порядку.

Россия сегодня защищает право на собственную цивилизацию, на свои ценности, на свои "пельмени". Битва идет за мир, в котором будет место не только для универсальных алгоритмов, но и для уникальной человеческой души. Ее, как считает Михалков, в России еще не разучились понимать. И пока у нас это понимание есть, любой "четвертый рейх" обречен разбиться об эту русскую "странность".