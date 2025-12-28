Рейтинг@Mail.ru
"Отберут у России православие": тревожное предупреждение Никиты Михалкова - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/mikhalkov-2064316512.html
"Отберут у России православие": тревожное предупреждение Никиты Михалкова
"Отберут у России православие": тревожное предупреждение Никиты Михалкова - РИА Новости, 28.12.2025
"Отберут у России православие": тревожное предупреждение Никиты Михалкова
На XI Петербургском юридическом форуме Никита Михалков поднял тревожащие многих темы. Некоторые его фразы можно было бы разобрать на предсказания! Например, по... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T08:56:00+03:00
2025-12-28T08:56:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/10/1532441057_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_7f9da3349836a4c4b427b809db5798a4.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/10/1532441057_86:0:4694:3456_1920x0_80_0_0_985d7d66347c3ec6e6acafc4b296448f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Отберут у России православие": тревожное предупреждение Никиты Михалкова

© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения"
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. На XI Петербургском юридическом форуме Никита Михалков поднял тревожащие многих темы. Некоторые его фразы можно было бы разобрать на предсказания! Например, по мнению именитого режиссера, появятся новые 17 независимых государств вместо одной из крупнейших держав мира.

Идея развала, которая не скрывается

Михалков начал с прямого заявления: "Идет война, и мы видим, как со всех сторон — так или иначе — эта идея развала страны, она живет, она продвигается, она заставляет людей задуматься в регионах: а действительно, почему бы и нет?"
Это не конспирология. Режиссер привел конкретные факты. Восьмого мая 2022-го в Варшаве прошел форум, где обсуждался вопрос распада российского государства на независимые республики. А 23 июня того же года в Хельсинки состоялась конференция "О деколонизации России" — ее провела комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при конгрессе США.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград
Народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград
С 22 по 24 июня 2022 года — форум в Праге, на котором предлагалось поделить территорию страны на 17 независимых государств.
"Ну что, это случайно, что ли? Как вы считаете?" — задал вопрос Михалков.
Политические форумы — это лишь верхушка айсберга. По мнению Никиты Сергеевича, главная атака идет не на государственность, а на то, что ее скрепляет, — на веру. И методы этой атаки не новы.

Методичка рейхсфюрера СС

Самым жестким заявлением стала цитата, которую режиссер привел из архивов. Слова Генриха Гиммлера, одного из главных руководителей нацистской Германии, сказанные в 1944-м: "Поддерживать и снова оживлять Православную церковь было бы неверным, так как она всегда являлась организацией национального сплочения".
Михалков подчеркнул: это требование только к нам. Цель — разрушение любой религиозной этики, любой конфессии, если она подразумевает Бога. Все религиозные каноны стираются — через праздники вроде Хэллоуина, где воспеваются смерть и сатанизм*, через культурные события (он упомянул открытие Готардского тоннеля, Игры Содружества в Бирмингеме, детские праздники в США с участием сатанистов*).
Эта атака на веру и традиционные ценности, по мнению Михалкова, лишь часть более глобального плана нового мирового порядка.

"Гитлер пришел рано"

Никита Сергеевич поделился страшным выводом. Он напрямую связывает идеи современных глобалистов с идеологией нацизма.
"Дело в том, что "коричневая" идея в современном мире работает на создание того строя, который отрицает человеческое в человеке", — говорит он.
И дальше — простая и ужасающая мысль: "В этом отношении Гитлер пришел рано, потому что у него не было технических средств превратить человека в скотину".
© РИА Новости / Фонд РИА Новости | Перейти в медиабанкАдольф Гитлер
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Фонд РИА Новости
Перейти в медиабанк
Адольф Гитлер
Михалков цитирует одного из главных идеологов "перезагрузки", Юваля Харари, специалиста по транснациональной истории и макроисторическим процессам:
"Когда у нас появятся алгоритмы, которые будут понимать меня лучше, чем я сам себя, они смогут предсказывать мои желания, манипулировать моими эмоциями и даже принимать решения от моего имени".

"Мы не хотим быть понятными"

Чем мы так не угодили Западу? Михалков констатировал: "Это не вчера началось и не позавчера. Почитайте записки монахов в XII, в XIV веке, что они про нас вообще писали. Мы не устраиваем вообще, в принципе".
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКинорежиссер Никита Михалков в зале Политехнического музея на встрече кандидата в президенты России Владимира Путина со своими доверенными лицами.
Кинорежиссер Никита Михалков в зале Политехнического музея на встрече кандидата в президенты РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами. - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Кинорежиссер Никита Михалков в зале Политехнического музея на встрече кандидата в президенты России Владимира Путина со своими доверенными лицами.
Режиссер дал формулу, которая все объясняет: "Наша проблема в том, что мы не хотим быть понятными, мы хотим быть понятыми. Это очень близкие, но разные вещи. Быть понятным — вот "Макдональдс" понятен всем, а пельмени — не всем".
И речь, конечно, не о еде. Это — тонкая метафора двух цивилизационных подходов. "Макдональдс", по его логике, — универсальный стандарт, конвейер, быстрый и безличный. А "пельмени" — уникальный культурный код, который требует не просто потребления, а душевного усилия для понимания и погружения.
Именно в этой нашей "непонятности", в нашей инаковости, по мнению Михалкова, и кроется причина конфликта. Запад, стремящийся к унификации и "среднему знаменателю", видит в нас угрозу своему порядку.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖенщина готовит пельмени
Женщина готовит пельмени - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Женщина готовит пельмени
Россия сегодня защищает право на собственную цивилизацию, на свои ценности, на свои "пельмени". Битва идет за мир, в котором будет место не только для универсальных алгоритмов, но и для уникальной человеческой души. Ее, как считает Михалков, в России еще не разучились понимать. И пока у нас это понимание есть, любой "четвертый рейх" обречен разбиться об эту русскую "странность".
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала