В Южной Осетии заявили о важности борьбы с неофашизмом на СВО

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Совместное с Россией противостояние неофашизму в зоне СВО важно для Южной Осетии, чей народ всегда был вместе с россиянами, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.