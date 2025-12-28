Рейтинг@Mail.ru
В Южной Осетии заявили о важности борьбы с неофашизмом на СВО - РИА Новости, 28.12.2025
14:19 28.12.2025
В Южной Осетии заявили о важности борьбы с неофашизмом на СВО
В Южной Осетии заявили о важности борьбы с неофашизмом на СВО
южная осетия
россия
в мире
южная осетия
россия
южная осетия, россия, в мире
Южная Осетия, Россия, В мире
В Южной Осетии заявили о важности борьбы с неофашизмом на СВО

Глава МИД Джиоев: Южной Осетии важно вместе с РФ бороться с неофашизмом на СВО

© Иллюстрация РИА НовостиЮжная Осетия
Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Южная Осетия. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Совместное с Россией противостояние неофашизму в зоне СВО важно для Южной Осетии, чей народ всегда был вместе с россиянами, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.
"Исторически народы наших стран всегда были вместе. Жители Южной Осетии принимали активное участие в Великой Отечественной войне, и сегодня приходится воевать с новой формой фашизма", - сказал собеседник агентства.
Он указал, что жители республики принимают участие в СВО в составе ВС РФ и в составе добровольческих формирований.
"Борьба с неофашизмом для нас важна в условиях, когда Россия противостоит коллективному Западу, и есть все больше попыток переписать историю", - подчеркнул министр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.
Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Южная Осетия столкнулась с государственным терроризмом, заявил глава МИД
11:38
 
Южная ОсетияРоссияВ мире
 
 
