Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло - РИА Новости, 28.12.2025
03:01 28.12.2025 (обновлено: 05:51 28.12.2025)
Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло
Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло
в мире, брюссель, европа, бельгия, илон маск
В мире, Брюссель, Европа, Бельгия, Илон Маск
Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло

Маск: великое замещение населения Европы уже произошло

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло.
Маск пояснил, что, по некоторым данным, 73% детей в Брюсселе, столице Европы, не являются европейцами.
"Семьдесят три процента детей в Брюсселе, столице, не европейцы! Великое замещение уже произошло", — написал бизнесмен в соцсети X.
Ранее Маск, комментируя детскую статистику Брюсселя, писал, что столица Бельгии уже не бельгийская. Подтверждением этому стали статистические данные, с которыми ознакомились РИА Новости: 78% жителей Брюсселя имеют небельгийское происхождение.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
США станут диктатурой из-за левых, заявил Маск
Вчера, 20:17
 
В миреБрюссельЕвропаБельгияИлон Маск
 
 
