https://ria.ru/20251228/mask-2065125190.html
Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло
Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло - РИА Новости, 28.12.2025
Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T03:01:00+03:00
2025-12-28T03:01:00+03:00
2025-12-28T05:51:00+03:00
в мире
брюссель
европа
бельгия
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911d27e9982c9c62a5f0a10edd20346a.jpg
https://ria.ru/20251227/ssha-2065094217.html
брюссель
европа
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78a5777661aed765d41148cb84b19b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, европа, бельгия, илон маск
В мире, Брюссель, Европа, Бельгия, Илон Маск
Маск заявил, что "великое замещение" населения Европы уже произошло
Маск: великое замещение населения Европы уже произошло