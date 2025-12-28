Рейтинг@Mail.ru
Женщина из Екатеринбурга не смогла вернуть машину по "схеме Долиной" - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 28.12.2025 (обновлено: 08:07 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/mashina-2065131782.html
Женщина из Екатеринбурга не смогла вернуть машину по "схеме Долиной"
Женщина из Екатеринбурга не смогла вернуть машину по "схеме Долиной" - РИА Новости, 28.12.2025
Женщина из Екатеринбурга не смогла вернуть машину по "схеме Долиной"
Суд в Екатеринбурге не стал вставать на сторону женщины, которая продала авто по заниженной цене под влиянием мошенников, после чего просила признать сделку... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T05:50:00+03:00
2025-12-28T08:07:00+03:00
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20251223/peterburg-2064108474.html
https://ria.ru/20251214/skhema-2061942495.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловский областной суд
Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловский областной суд
Женщина из Екатеринбурга не смогла вернуть машину по "схеме Долиной"

РИА Новости: жительнице Екатеринбурга не вернули проданное из-за мошенников авто

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге не стал вставать на сторону женщины, которая продала авто по заниженной цене под влиянием мошенников, после чего просила признать сделку недействительной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что автомобилистка попала в неприятную ситуацию летом - мошенники под видом сотрудников компании по обслуживанию домофонов выманили у нее четырехзначный код из смс, позже общение продолжилось с якобы сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ. Аферисты сообщили женщине, что ей необходимо продать автомобиль, иначе придется выплачивать кредит в 1,5 миллиона рублей.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Петербурге суд поддержал покупателя жилья, проданного по "схеме Долиной"
23 декабря, 15:35
Женщина продала машину, деньги в размере 750 тысяч рублей она передала неизвестному лицу, пообещавшему, что после сделка купли-продажи автомобиля будет признана недействительной. Позднее она осознала, что была обманута, после чего сначала обратилась в полицию, а позднее – в суд с иском к покупателю о признании сделки недействительной, сообщается в материалах.
По мнению заявительницы, покупатель, профессионально занимающийся реализацией авто, понимал, что она как продавец "совершает неосознанные действия, фактически содействовал мошенникам в целях извлечения прибыли". Женщина указала, что "сделка совершена под влиянием обмана, совершена для нее на крайне невыгодных условиях, цена автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, не соответствует рыночной цене автомобиля".
Покупатель в свою очередь просил оставить сделку в силе, он также представил доказательства, что истица добровольно и собственноручно подписала договор.
Суд в Екатеринбурге, изучив видео- и аудиозаписи, записи телефонных разговоров, переписки и другие доказательства, пришел к выводу, что сделка была совершена добровольно. Отдельно он подчеркнул, что довод о заниженной цене основанием для признания договора купли-продажи недействительным не является.
"Выполнение инструкций неустановленных лиц, в соответствии с которыми истец осуществила сделку, не является основанием для квалификации сделки, совершенной под влиянием обмана, при отсутствии доказательств того, что покупатель знал или должен был знать об обмане", - добавил суд, говорится в материалах.
Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования были оставлены без удовлетворения, а Свердловский областной суд в середине декабря признал это решение законным, заключается в материалах.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Life: в России покупатель впервые выиграл дело по "схеме Долиной"
14 декабря, 11:54
 
ЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала