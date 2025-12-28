Женщина из Екатеринбурга не смогла вернуть машину по "схеме Долиной"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге не стал вставать на сторону женщины, которая продала авто по заниженной цене под влиянием мошенников, после чего просила признать сделку недействительной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что автомобилистка попала в неприятную ситуацию летом - мошенники под видом сотрудников компании по обслуживанию домофонов выманили у нее четырехзначный код из смс, позже общение продолжилось с якобы сотрудниками Роскомнадзора ФСБ . Аферисты сообщили женщине, что ей необходимо продать автомобиль, иначе придется выплачивать кредит в 1,5 миллиона рублей.

Женщина продала машину, деньги в размере 750 тысяч рублей она передала неизвестному лицу, пообещавшему, что после сделка купли-продажи автомобиля будет признана недействительной. Позднее она осознала, что была обманута, после чего сначала обратилась в полицию, а позднее – в суд с иском к покупателю о признании сделки недействительной, сообщается в материалах.

По мнению заявительницы, покупатель, профессионально занимающийся реализацией авто, понимал, что она как продавец "совершает неосознанные действия, фактически содействовал мошенникам в целях извлечения прибыли". Женщина указала, что "сделка совершена под влиянием обмана, совершена для нее на крайне невыгодных условиях, цена автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, не соответствует рыночной цене автомобиля".

Покупатель в свою очередь просил оставить сделку в силе, он также представил доказательства, что истица добровольно и собственноручно подписала договор.

Суд в Екатеринбурге , изучив видео- и аудиозаписи, записи телефонных разговоров, переписки и другие доказательства, пришел к выводу, что сделка была совершена добровольно. Отдельно он подчеркнул, что довод о заниженной цене основанием для признания договора купли-продажи недействительным не является.

"Выполнение инструкций неустановленных лиц, в соответствии с которыми истец осуществила сделку, не является основанием для квалификации сделки, совершенной под влиянием обмана, при отсутствии доказательств того, что покупатель знал или должен был знать об обмане", - добавил суд, говорится в материалах.