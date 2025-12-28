ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Киевский режим вбрасывал фейки про театр в Мариуполе с помощью британцев, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"В своё время Мариупольский драмтеатр стал жертвой циничной антироссийской пропагандистской кампании, развернутой Западом по отработанному сценарию, по аналогии с так называемой "Бучей". При активной поддержке британских медиаресурсов и, очевидно, не без участия спецслужб и внешних кураторов в международное информационное пространство была вброшена дезинформация о сотнях погибших, звучали цифры до 300 человек, тогда как официально и документально подтверждено только 14 погибших. В этой атаке беспочвенно обвинялись военно-космические силы РФ, якобы целенаправленно нанесшие удар", - сказал сенатор.
Он добавил, что данная дезинформация целенаправленно была разогнана украинскими и западными СМИ, но как и многие другие информационные провокации была вскоре забыта и вытеснена новой волной лжи. Само открытие возрожденного театра наглядно показывает, что вся эта кампания была направлена не на защиту интересов жителей, а на намеренное очернение России.
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. В ведомстве заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отмечали, что боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.