Хозяин львицы, изъятой в Москве, назвал ошибкой ее содержание в квартире

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владелец 2,5-месячной львицы, которую изъяли из квартиры в Москва-Сити со множественными повреждениями, заявил, что заводить животное было ошибкой, и сообщил, что направил полмиллиона рублей на его лечение, видео с объяснением мужчины Владелец 2,5-месячной львицы, которую изъяли из квартиры в Москва-Сити со множественными повреждениями, заявил, что заводить животное было ошибкой, и сообщил, что направил полмиллиона рублей на его лечение, видео с объяснением мужчины опубликовала в своем Telegram-канале московская прокуратура.

Ранее сообщалось что Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку информации о жестоком обращении с диким животным. По данным надзорного ведомства, в ночь на 25 декабря блогер, ранее опубликовавший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам 2,5-месячную львицу в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного были выявлены многочисленные травмы: переломы трех лап, травма позвоночника, а также общее истощение костной ткани.

Как рассказал мужчина на видео, которое опубликовало надзорное ведомство, у животного выявили лейкемию. По словам мужчины, животное любили и никогда не били. "Тем более врач подтвердил, что все эти телесные переломы, что там были, они были из-за болезни", — добавил мужчина.

Он также признал, что взять льва было ошибкой.

"Я от себя заявляю: ребята, не заводите львов ни в коем случае, это уголовно наказуемо и неправильно. И вдобавок еще вы можете навредить животному. <…> Раскаиваюсь полностью, признаю ошибку, уже пожертвовали полмиллиона (рублей. — Прим. ред.) на лечение льва", — сказал мужчина.

Он также добавил, что для львицы будет построен вольер.