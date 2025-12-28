Рейтинг@Mail.ru
Хозяин львицы, изъятой в Москве, назвал ошибкой ее содержание в квартире
19:17 28.12.2025 (обновлено: 20:59 28.12.2025)
Хозяин львицы, изъятой в Москве, назвал ошибкой ее содержание в квартире
Хозяин львицы, изъятой в Москве, назвал ошибкой ее содержание в квартире - РИА Новости, 28.12.2025
Хозяин львицы, изъятой в Москве, назвал ошибкой ее содержание в квартире
Владелец 2,5-месячной львицы, которую изъяли из квартиры в Москва-Сити со множественными повреждениями, заявил, что заводить животное было ошибкой, и сообщил,... РИА Новости, 28.12.2025
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Хозяин львицы, изъятой в Москве, назвал ошибкой ее содержание в квартире

Хозяин назвал ошибкой содержание травмированной львицы в квартире

Львица в подмосковном центре передержки животных
Львица в подмосковном центре передержки животных
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Львица в подмосковном центре передержки животных. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владелец 2,5-месячной львицы, которую изъяли из квартиры в Москва-Сити со множественными повреждениями, заявил, что заводить животное было ошибкой, и сообщил, что направил полмиллиона рублей на его лечение, видео с объяснением мужчины опубликовала в своем Telegram-канале московская прокуратура.
Ранее сообщалось что Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку информации о жестоком обращении с диким животным. По данным надзорного ведомства, в ночь на 25 декабря блогер, ранее опубликовавший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам 2,5-месячную львицу в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного были выявлены многочисленные травмы: переломы трех лап, травма позвоночника, а также общее истощение костной ткани.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Источник: правительство поддержало проект об учете домашних животных
23 декабря, 13:23
Как рассказал мужчина на видео, которое опубликовало надзорное ведомство, у животного выявили лейкемию. По словам мужчины, животное любили и никогда не били. "Тем более врач подтвердил, что все эти телесные переломы, что там были, они были из-за болезни", — добавил мужчина.
Он также признал, что взять льва было ошибкой.
"Я от себя заявляю: ребята, не заводите львов ни в коем случае, это уголовно наказуемо и неправильно. И вдобавок еще вы можете навредить животному. <…> Раскаиваюсь полностью, признаю ошибку, уже пожертвовали полмиллиона (рублей. — Прим. ред.) на лечение льва", — сказал мужчина.
Он также добавил, что для львицы будет построен вольер.
Кроме того, на вопрос прокурора о наличии каких-либо документов на животное, мужчина ответил, что они отсутствуют.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Госдума может рассмотреть законопроект о разведении животных в январе
20 декабря, 16:30
 
Происшествия
 
 
