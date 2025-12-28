https://ria.ru/20251228/lvitsa-2065216023.html
Хозяин львицы, изъятой в Москве, назвал ошибкой ее содержание в квартире
Хозяин львицы, изъятой в Москве, назвал ошибкой ее содержание в квартире - РИА Новости, 28.12.2025
Хозяин львицы, изъятой в Москве, назвал ошибкой ее содержание в квартире
Владелец 2,5-месячной львицы, которую изъяли из квартиры в Москва-Сити со множественными повреждениями, заявил, что заводить животное было ошибкой, и сообщил,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T19:17:00+03:00
2025-12-28T19:17:00+03:00
2025-12-28T20:59:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571718607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05f05158198dad51477be6f23fc17cc0.jpg
https://ria.ru/20251223/pravitelstvo-2064070275.html
https://ria.ru/20251220/zhivotnye-2063535541.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571718607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97725a26cd92bf03afb5c962604ae636.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Хозяин львицы, изъятой в Москве, назвал ошибкой ее содержание в квартире
Хозяин назвал ошибкой содержание травмированной львицы в квартире
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Владелец 2,5-месячной львицы, которую изъяли из квартиры в Москва-Сити со множественными повреждениями, заявил, что заводить животное было ошибкой, и сообщил, что направил полмиллиона рублей на его лечение, видео с объяснением мужчины опубликовала
в своем Telegram-канале московская прокуратура.
Ранее сообщалось что Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы
начала проверку информации о жестоком обращении с диким животным. По данным надзорного ведомства, в ночь на 25 декабря блогер, ранее опубликовавший видео с животным в соцсетях, передал волонтерам 2,5-месячную львицу в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного были выявлены многочисленные травмы: переломы трех лап, травма позвоночника, а также общее истощение костной ткани.
Как рассказал мужчина на видео, которое опубликовало надзорное ведомство, у животного выявили лейкемию. По словам мужчины, животное любили и никогда не били. "Тем более врач подтвердил, что все эти телесные переломы, что там были, они были из-за болезни", — добавил мужчина.
Он также признал, что взять льва было ошибкой.
"Я от себя заявляю: ребята, не заводите львов ни в коем случае, это уголовно наказуемо и неправильно. И вдобавок еще вы можете навредить животному. <…> Раскаиваюсь полностью, признаю ошибку, уже пожертвовали полмиллиона (рублей. — Прим. ред.) на лечение льва", — сказал мужчина.
Он также добавил, что для львицы будет построен вольер.
Кроме того, на вопрос прокурора о наличии каких-либо документов на животное, мужчина ответил, что они отсутствуют.