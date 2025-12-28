https://ria.ru/20251228/lukashenko-2065212936.html
Лукашенко рассказал о самочувствии после падения на лед при игре в хоккей
Лукашенко рассказал о самочувствии после падения на лед при игре в хоккей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ним все в порядке после падения на лед во время состоявшегося в субботу хоккейного матча, он чувствует... РИА Новости, 28.12.2025
Лукашенко рассказал о самочувствии после падения на лед при игре в хоккей
