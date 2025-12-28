Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о самочувствии после падения на лед при игре в хоккей
18:45 28.12.2025
Лукашенко рассказал о самочувствии после падения на лед при игре в хоккей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ним все в порядке после падения на лед во время состоявшегося в субботу хоккейного матча, он чувствует... РИА Новости, 28.12.2025
МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ним все в порядке после падения на лед во время состоявшегося в субботу хоккейного матча, он чувствует себя хорошо.
Команда белорусского лидера в субботу на минской "Олимпик-Арене" играла с командой Брестской области. Во время матча один из игроков команды Лукашенко задел президента, после чего тот упал на лед.
"Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины", - приводит слова Лукашенко телеканал RT.
Белорусский президент добавил, что готовится к следующей игре.
