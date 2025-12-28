Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 28.12.2025 (обновлено: 17:47 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/lukashenko-2065203477.html
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча - РИА Новости, 28.12.2025
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча
Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча его команды со сборной Брестской области, сообщает Life. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T17:17:00+03:00
2025-12-28T17:47:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065199450_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f31bbdf088ad70a888a9b2979c43f892.jpg
https://ria.ru/20250410/grettski-2010582275.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Падение Лукашенко во время хоккейного матча
Пожилой спортсмен свалился с ног, выронил клюшку, упал на спину и смог подняться только с помощью хоккеиста, у которого был уникальный шанс сделать белорусам шикарный новогодний подарок.
2025-12-28T17:17
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065199450_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70d46d70f5889d3ccf91c54346e688d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко
Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча против сборной Брестской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча его команды со сборной Брестской области, сообщает Life.
На кадрах, опубликованных Life, видно, как хоккеист команды белорусского лидера под номером 68 Ярослав Чуприс случайно сбивает его с ног.
Игрок ехал спиной в центре и не заметил президента. После столкновения Лукашенко помогли подняться.
По данным Life, матч завершился со счетом 5:5. Сын главы государства Николай забил финальную шайбу и спас команду от поражения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Лукашенко рассказал, как сыграл в одной пятерке с Гретцки
10 апреля, 21:30
 
БелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала