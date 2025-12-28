https://ria.ru/20251228/lukashenko-2065203477.html
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча - РИА Новости, 28.12.2025
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча
Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча его команды со сборной Брестской области, сообщает Life. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T17:17:00+03:00
2025-12-28T17:17:00+03:00
2025-12-28T17:47:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065199450_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f31bbdf088ad70a888a9b2979c43f892.jpg
https://ria.ru/20250410/grettski-2010582275.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065199450_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_70d46d70f5889d3ccf91c54346e688d3.jpg
Падение Лукашенко во время хоккейного матча
Пожилой спортсмен свалился с ног, выронил клюшку, упал на спину и смог подняться только с помощью хоккеиста, у которого был уникальный шанс сделать белорусам шикарный новогодний подарок.
2025-12-28T17:17
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко
Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча против сборной Брестской области