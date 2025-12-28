Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31 миллиона рублей

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Жительница Дальнего Востока купила 20 лотерейных билетов выиграла более чем 31,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"Жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла суперприз в лотерее "Супер 8" в тираже № 8571 и стала обладательницей самого крупного выигрыша в своей жизни - 31 583 076 рублей. Счастливица сперва даже забыла о купленных билетах и только спустя время решила перепроверить их. Один из них и сделал Татьяну мультимиллионершей", - сообщили в компании.

По словам самой Татьяны, суперприз она хотела выиграть давно. Из всех купленных ею двадцати билетов пять оказались выигрышными, один из которых и принес ей желанный выигрыш.

При этом победительница отметила, что никакой стратегией при выборе чисел она не пользовалась, "билеты выбирала плюсиком, решила полагаться на случай". Теперь она уверена, что 19 декабря - это её личный счастливый день.