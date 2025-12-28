Лихачев рассказал о темпах работы по "Пакш-2" после снятия ограничений США

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Снятие США ряда ограничений с финансирования АЭС "Пакш-2" в Венгрии позволило "Росатому" вывести работу на новый уровень, в том числе с венгерскими и европейскими подрядчиками, заявил РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев.