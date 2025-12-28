Рейтинг@Mail.ru
01:59 28.12.2025 (обновлено: 02:02 28.12.2025)
Лихачев рассказал о темпах работы по "Пакш-2" после снятия ограничений США
венгрия, сша, вашингтон (штат), алексей лихачев, петер сийярто, виктор орбан, аэс "пакш-2", аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Венгрия, США, Вашингтон (штат), Алексей Лихачев, Петер Сийярто, Виктор Орбан, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о темпах работы по "Пакш-2" после снятия ограничений США

Лихачев: работа по "Пакш-2" вышла на новый уровень после снятия ограничений США

© Фото : Paks II Nuclear Power Plant Private Company LimitedСтроительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Paks II Nuclear Power Plant Private Company Limited
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Снятие США ряда ограничений с финансирования АЭС "Пакш-2" в Венгрии позволило "Росатому" вывести работу на новый уровень, в том числе с венгерскими и европейскими подрядчиками, заявил РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы развернули сейчас работы. Как известно, американцы сняли ряд ограничений с финансирования станции "Пакш-2". Это позволило нам запустить финансовые потоки и на новый уровень вывести работу, в том числе вместе с венгерскими и европейскими подрядчиками", - сказал Лихачев.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Путин обсуждал участие в заливке первого бетона "Пакш-2", заявил Лихачев
26 декабря, 05:37
По изначальным планам, заливка "первого бетона" для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025 года, но была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год.
После визита в Вашингтон в ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты. В декабре управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, Центральным банком и национальным клиринговым центром РФ.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Росатом" получает сигналы о готовности США сотрудничать, заявил Лихачев
25 декабря, 18:16
 
ВенгрияСШАВашингтон (штат)Алексей ЛихачевПетер СийяртоВиктор ОрбанАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
