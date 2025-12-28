Лихачев рассказал о темпах работы по "Пакш-2" после снятия ограничений США

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Снятие США ряда ограничений с финансирования АЭС "Пакш-2" в Венгрии позволило "Росатому" вывести работу на новый уровень, в том числе с венгерскими и европейскими подрядчиками, заявил РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы развернули сейчас работы. Как известно, американцы сняли ряд ограничений с финансирования станции "Пакш-2". Это позволило нам запустить финансовые потоки и на новый уровень вывести работу, в том числе вместе с венгерскими и европейскими подрядчиками", - сказал Лихачев.
По изначальным планам, заливка "первого бетона" для пятого блока АЭС должна была состояться в марте 2025 года, но была отложена из-за санкций США против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. В июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что заливка "первого бетона" на АЭС "Пакш-2" перенесена на 2026 год.
После визита в Вашингтон в ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американские санкции против проекта АЭС "Пакш-2" полностью сняты. В декабре управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США разрешило проводить операции, связанные с гражданской атомной энергетикой, с рядом российских банков, Центральным банком и национальным клиринговым центром РФ.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".