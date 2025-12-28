Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кому будут доступны налоговые льготы в 2026 году - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/lgoty-2065124303.html
В Госдуме рассказали, кому будут доступны налоговые льготы в 2026 году
В Госдуме рассказали, кому будут доступны налоговые льготы в 2026 году - РИА Новости, 28.12.2025
В Госдуме рассказали, кому будут доступны налоговые льготы в 2026 году
В России с 1 января 2026 года вступит в силу закон об установлении налоговых льгот для резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР) на... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T02:48:00+03:00
2025-12-28T02:48:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
арктика
николай харитонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6ce1dfb1dcebc297ff6de570c585dc0.jpg
https://ria.ru/20251223/kabmin-2064197785.html
https://ria.ru/20251223/gosduma-2064045668.html
https://ria.ru/20251219/lgoty-2063449223.html
россия
дальний восток
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6710219a32b97e225428d11d09e6002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дальний восток, арктика, николай харитонов, госдума рф
Экономика, Россия, Дальний Восток, Арктика, Николай Харитонов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому будут доступны налоговые льготы в 2026 году

РИА Новости: резидентам МТОР на Дальнем Востоке будут доступны налоговые льготы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговая декларация
Налоговая декларация - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Налоговая декларация. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В России с 1 января 2026 года вступит в силу закон об установлении налоговых льгот для резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
"С 1 января 2026 года вступает в силу принятый под занавес весенней сессии закон, создавший правовые условия для создания и функционирования в России международных ТОР. Это долгожданное решение, направленное на реализацию поручения президента РФ по итогам Восточного экономического форума и плана реализации послания президента РФ Федеральному собранию", - сказал он.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Правительство определило критерии для получения налоговых льгот на Курилах
23 декабря, 22:15
Депутат отметил, что режим международных ТОР, благодаря закону, станет по-настоящему привлекательным для партнеров из дружественных стран.
"Еще один закон вносит изменения в части налоговых мер поддержки резидентов МТОР. Для них на федеральном уровне на 10 лет устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций, при этом субъектам РФ теперь будет предоставлено право на такой же срок снижать до нуля ставку налога на прибыль, который подлежит зачислению в региональные бюджеты", - добавил он.
Депутат напомнил, что с 1 января 2026 года вступают в силу правительственные документы, устанавливающие перечень видов работ и услуг, выполняемых или оказываемых резидентами МТОР, продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также правила ведения реестра резидентов.
Харитонов заявил, что на площадке комитета Госдумы в процессе доработки проекта закона появились нормы о возможности оказания услуг и дополнительном филиале иностранного банка в МТОРах.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ЛДПР предложила дать гражданам право на льготы за большой стаж работы
23 декабря, 12:12
"Важнейшие нормы о стабилизационной оговорке на 15 лет и снижении административной нагрузки в части контрольных и надзорных мероприятий и так далее. Но сама идея и основания для создания МТОР остались незыблемыми с самого начала. Они могут создаваться как по решению правительства, так и согласно международному договору", - отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что именно в режимах МТОР сохранился пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6%, тогда как в остальных случаях для резидентов эта льгота завершается.
"Скажу честно, мы конечно хотели погрузить в этот режим еще больше льгот. Но та редакция закона, которая вступает в силу 1 января - по сути компромиссная. Мы будем внимательно следить за его правоприменительной практикой и советоваться с коллегами и профессиональным сообществом", - заключил Харитонов.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СК проверит информацию об отказе в льготах семье, обратившейся к Путину
19 декабря, 23:44
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокАрктикаНиколай ХаритоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала