В Госдуме рассказали, кому будут доступны налоговые льготы в 2026 году

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В России с 1 января 2026 года вступит в силу закон об установлении налоговых льгот для резидентов международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

"С 1 января 2026 года вступает в силу принятый под занавес весенней сессии закон, создавший правовые условия для создания и функционирования в России международных ТОР. Это долгожданное решение, направленное на реализацию поручения президента РФ по итогам Восточного экономического форума и плана реализации послания президента РФ Федеральному собранию", - сказал он.

Депутат отметил, что режим международных ТОР, благодаря закону, станет по-настоящему привлекательным для партнеров из дружественных стран.

"Еще один закон вносит изменения в части налоговых мер поддержки резидентов МТОР. Для них на федеральном уровне на 10 лет устанавливается нулевая ставка налога на прибыль организаций, при этом субъектам РФ теперь будет предоставлено право на такой же срок снижать до нуля ставку налога на прибыль, который подлежит зачислению в региональные бюджеты", - добавил он.

Депутат напомнил, что с 1 января 2026 года вступают в силу правительственные документы, устанавливающие перечень видов работ и услуг, выполняемых или оказываемых резидентами МТОР, продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также правила ведения реестра резидентов.

Харитонов заявил, что на площадке комитета Госдумы в процессе доработки проекта закона появились нормы о возможности оказания услуг и дополнительном филиале иностранного банка в МТОРах.

"Важнейшие нормы о стабилизационной оговорке на 15 лет и снижении административной нагрузки в части контрольных и надзорных мероприятий и так далее. Но сама идея и основания для создания МТОР остались незыблемыми с самого начала. Они могут создаваться как по решению правительства, так и согласно международному договору", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что именно в режимах МТОР сохранился пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6%, тогда как в остальных случаях для резидентов эта льгота завершается.