Рейтинг@Mail.ru
В Латакии полицейских обстреляли во время демонстрации, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/latakiya-2065194488.html
В Латакии полицейских обстреляли во время демонстрации, сообщили СМИ
В Латакии полицейских обстреляли во время демонстрации, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2025
В Латакии полицейских обстреляли во время демонстрации, сообщили СМИ
Неизвестные открыли огонь по сотрудникам сил безопасности, которые следили за порядком во время демонстрации протеста в Латакии на северо-западе Сирии, один... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:38:00+03:00
2025-12-28T16:38:00+03:00
в мире
латакия (город)
сирия
хомс (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004026854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc54269c100fa8d81d44ffec22a219b.jpg
https://ria.ru/20251225/mashina-2064518457.html
латакия (город)
сирия
хомс (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004026854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d631c2a86848d84312100692b1d450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латакия (город), сирия, хомс (город)
В мире, Латакия (город), Сирия, Хомс (город)
В Латакии полицейских обстреляли во время демонстрации, сообщили СМИ

Syria TV: в Латакии неизвестные обстреляли полицейских, один человек погиб

© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 28 дек - РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по сотрудникам сил безопасности, которые следили за порядком во время демонстрации протеста в Латакии на северо-западе Сирии, один полицейский погиб, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источник в силах безопасности.
"Неизвестные из остатков прежнего режима обстреляли из огнестрельное оружия сотрудников сил безопасности, которые следили за порядком во время акции протеста. Один сотрудник сил правопорядка погиб, несколько получили ранения", - сказал он.
В воскресенье протестующие собрались на одной из площадей в Латакии, чтобы выразить своё возмущение терактом в мечети в алавитском районе в Хомсе в минувшую пятницу, в результате которого погибли восемь и пострадали 18 человек.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Израиль атаковал машину на ливано-сирийской границе, сообщил источник
25 декабря, 10:14
 
В миреЛатакия (город)СирияХомс (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала