https://ria.ru/20251228/latakiya-2065194488.html
В Латакии полицейских обстреляли во время демонстрации, сообщили СМИ
В Латакии полицейских обстреляли во время демонстрации, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.12.2025
В Латакии полицейских обстреляли во время демонстрации, сообщили СМИ
Неизвестные открыли огонь по сотрудникам сил безопасности, которые следили за порядком во время демонстрации протеста в Латакии на северо-западе Сирии, один... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:38:00+03:00
2025-12-28T16:38:00+03:00
2025-12-28T16:38:00+03:00
в мире
латакия (город)
сирия
хомс (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004026854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbc54269c100fa8d81d44ffec22a219b.jpg
https://ria.ru/20251225/mashina-2064518457.html
латакия (город)
сирия
хомс (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004026854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d631c2a86848d84312100692b1d450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латакия (город), сирия, хомс (город)
В мире, Латакия (город), Сирия, Хомс (город)
В Латакии полицейских обстреляли во время демонстрации, сообщили СМИ
Syria TV: в Латакии неизвестные обстреляли полицейских, один человек погиб