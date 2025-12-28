Рейтинг@Mail.ru
"Поставили крест". На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского
28.12.2025
17:11 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/krest-2065202562.html
"Поставили крест". На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского
"Поставили крест". На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского
"Поставили крест". На Западе забили тревогу из-за положения Зеленского

MP: коррупционный скандал поставил крест на военной помощи Украине от США

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Коррупционный скандал положил конец военной помощи Украине от США, пишет Mysl Polska.
"Обыски в офисе Ермака, которые предшествовали его отставке, фактически "поставили крест" на дальнейшей помощи США Владимиру Зеленскому и заставили его, а также поддерживающий его Европейский Союз, всерьез рассмотреть мирный план Дональда Трампа", — говорится в публикации.
Подчеркивается, что политические элиты ЕС пытались игнорировать проблему либо замалчивать ее, однако вскоре стало ясно, что Белый дом располагает неопровержимыми доказательствами коррупции на Украине. После этого европейские союзники Киева, поддерживающие саботаж мирных усилий, осознали, что соглашение может быть подписано без их участия.
"Поэтому самопровозглашенные европейские лидеры — Макрон, Стармер и Мерц, известные как "европейская тройка" — в панике принялись предпринимать квазимирные шаги: разрабатывать собственный план, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку проигрывающей Украины", — резюмировал автор статьи.

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кош
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
