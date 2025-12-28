Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Краснодара задержали почти 30 рейсов
28.12.2025
В аэропорту Краснодара задержали почти 30 рейсов
В аэропорту Краснодара задержали почти 30 рейсов
КРАСНОДАР, 28 дек - РИА Новости. Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
Согласно данным онлайн-табло, по состоянию на 10.45 мск в аэропорту Краснодара задерживаются 12 рейсов на вылет, в том числе 4 - в аэропорты Москвы, и 14 на прилет, в том числе 4 - из Москвы. Отмененных рейсов, согласно табло, нет.
В ночь на 28 декабря около 270 рейсов было задержано на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне время действия ограничений, на запасные аэродромы ушло 69 самолетов, отменено 42 рейса.
Разного рода ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в субботу во "Внуково" с 15.59 мск, а в "Шереметьево" - с 17.06. Они были сняты в обоих аэропортах около полуночи.
Воздушные гавани сообщали, что ситуация в терминалах оставалась спокойной.
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Во "Внуково" и "Шереметьево" из-за ограничений задержали более 270 рейсов
00:48
 
КраснодарМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
