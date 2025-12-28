https://ria.ru/20251228/krasnodar-2065150696.html
В аэропорту Краснодара задержали почти 30 рейсов
Двенадцать рейсов на вылет и 14 на прилет задерживается в аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T11:14:00+03:00
краснодар
происшествия
