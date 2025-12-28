Рейтинг@Mail.ru
Беженка из Красноармейска рассказала, как ВСУ выгнали ее с мужем из дома
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 28.12.2025 (обновлено: 15:36 28.12.2025)
Беженка из Красноармейска рассказала, как ВСУ выгнали ее с мужем из дома
Беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала РИА Новости, как украинские операторы БПЛА выгнали ее вместе с мужем из дома. РИА Новости, 28.12.2025
Беженка из Красноармейска рассказала, как ВСУ выгнали ее с мужем из дома

Украинские операторы БПЛА выгнали женщину с мужем из дома в Красноармейске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Беженка из Красноармейска в ДНР Галина Кулик рассказала РИА Новости, как украинские операторы БПЛА выгнали ее вместе с мужем из дома.
"В один прекрасный день пришли (ВСУ. — Прим. ред.) сказали, что мы им мешаем. Мы взяли велосипед, одеяло — что могли. И ушли в поселок", — сказала Кулик.
Она отметила, что этими украинскими солдатами оказались операторы БПЛА, которые затем запускали беспилотники прямо из двора дома мирных жителей.
Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ воровали технику и вещи у жителей Красноармейска
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
