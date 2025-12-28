Рейтинг@Mail.ru
Блогер Ковальчук просит взыскать с психотерапевта пять миллионов рублей - РИА Новости, 28.12.2025
08:18 28.12.2025
Блогер Ковальчук просит взыскать с психотерапевта пять миллионов рублей
Блогер Ковальчук просит взыскать с психотерапевта пять миллионов рублей
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Блогер Ковальчук просит взыскать с психотерапевта пять миллионов рублей

Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Специализирующаяся на курсах для желающих похудеть блогер Алена Ковальчук просит московский суд взыскать с психотерапевта и сексолога Анны Саба (Дусалиевой) 5 миллионов рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них не уточняется, о каком именно знаке идет речь, однако известно, что на сайте ответчицы есть раздел "Терапевтический клуб "Волшебный пендэль", а истице принадлежат два официально оформленных товарных знака "Волшебный пендаль" и "Волшебный пендель".
По данным Роспатента, бренды были зарегистрированы в 2022 году, их правовая охрана действует до 2031 года.
Иск Ковальчук поступил в суд 1 ноября, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на март.
Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое
18 мая, 06:17
Дочери звезды шансона Кати Огонек смягчили приговор по делу о разбое
18 мая, 06:17
 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
