Блогер Ковальчук просит взыскать с психотерапевта пять миллионов рублей

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Специализирующаяся на курсах для желающих похудеть блогер Алена Ковальчук просит московский суд взыскать с психотерапевта и сексолога Анны Саба (Дусалиевой) 5 миллионов рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них не уточняется, о каком именно знаке идет речь, однако известно, что на сайте ответчицы есть раздел "Терапевтический клуб "Волшебный пендэль", а истице принадлежат два официально оформленных товарных знака "Волшебный пендаль" и "Волшебный пендель".

По данным Роспатента, бренды были зарегистрированы в 2022 году, их правовая охрана действует до 2031 года.