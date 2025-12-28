Корабли Балтийского флота прибыли в порт Намибии Уолфиш-Бей

КАЛИНИНГРАД, 28 дек – РИА Новости. Корабли Балтийского флота прибыли с неофициальным визитом в порт Намибии Уолфиш-Бей, Корабли Балтийского флота прибыли с неофициальным визитом в порт Намибии Уолфиш-Бей, сообщает пресс–служба флота.

"Корабли Балтийского флота прибыли с неофициальным визитом в порт Уолфиш-Бей (Республика Намибия). Корвет "Стойкий" и средний морской танкер "Ельня" Балтийского флота совершили плановый заход в порт Уолфиш-Бей (Республика Намибия)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время стоянки в порту российский боевой корабль и танкер пополнят запасы пресной воды и продовольствия. После завершения захода корабли Балтийского флота продолжат выполнение поставленных задач в дальней морской зоне.

"Военнослужащие провели необходимое планово-предупредительное обслуживание корабельного оборудования, вооружения и другие профилактические работы", - добавили в пресс-службе.