Корабли Балтийского флота прибыли в порт Намибии Уолфиш-Бей - РИА Новости, 28.12.2025
20:43 28.12.2025
Корабли Балтийского флота прибыли в порт Намибии Уолфиш-Бей
Корабли Балтийского флота прибыли в порт Намибии Уолфиш-Бей - РИА Новости, 28.12.2025
Корабли Балтийского флота прибыли в порт Намибии Уолфиш-Бей
Корабли Балтийского флота прибыли с неофициальным визитом в порт Намибии Уолфиш-Бей, сообщает пресс–служба флота. РИА Новости, 28.12.2025
намибия
в мире
балтийский флот вмф россии
намибия
Новости
намибия, в мире, балтийский флот вмф россии
Намибия, В мире, Балтийский флот ВМФ России
Корабли Балтийского флота прибыли в порт Намибии Уолфиш-Бей

Корабли Балтийского флота прибыли с неофициальным визитом в порт Уолфиш-Бей

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный"
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 28 дек – РИА Новости. Корабли Балтийского флота прибыли с неофициальным визитом в порт Намибии Уолфиш-Бей, сообщает пресс–служба флота.
"Корабли Балтийского флота прибыли с неофициальным визитом в порт Уолфиш-Бей (Республика Намибия). Корвет "Стойкий" и средний морской танкер "Ельня" Балтийского флота совершили плановый заход в порт Уолфиш-Бей (Республика Намибия)", - говорится в сообщении.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ: Балтийское море наводнили военные "корабли-призраки"
7 ноября, 04:31
Уточняется, что за время стоянки в порту российский боевой корабль и танкер пополнят запасы пресной воды и продовольствия. После завершения захода корабли Балтийского флота продолжат выполнение поставленных задач в дальней морской зоне.
"Военнослужащие провели необходимое планово-предупредительное обслуживание корабельного оборудования, вооружения и другие профилактические работы", - добавили в пресс-службе.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Ельня" вышел в море из пункта постоянного базирования города Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода.
Базовый тральщик Александр Обухов проекта 12700 Александрит на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Балтийский флот провел учения по противодействию диверсионным угрозам
15 ноября, 11:46
 
Намибия
В мире
Балтийский флот ВМФ России
 
 
