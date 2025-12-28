https://ria.ru/20251228/konvertoplan-2065172989.html
Первый в мире шеститонный конвертоплан совершил полет в Китае
Первый в мире шеститонный конвертоплан совершил полет в Китае - РИА Новости, 28.12.2025
Первый в мире шеститонный конвертоплан совершил полет в Китае
Первый в мире конвертоплан Lanying R6000 весом шесть тонн, разработанный китайской компанией, совершил первый полет в провинции Сычуань, сообщает газета Global... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T14:02:00+03:00
2025-12-28T14:02:00+03:00
2025-12-28T14:07:00+03:00
в мире
китай
сычуань
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794462257_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_4fceb899d45455d64348d133c5706a4d.jpg
https://ria.ru/20251222/su-57-2063735999.html
китай
сычуань
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794462257_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_445c2aadba64776e56a2a6651d6be0b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сычуань, сша
В мире, Китай, Сычуань, США
Первый в мире шеститонный конвертоплан совершил полет в Китае
Первый в мире конвертоплан весом 6 тонн совершил полет в провинции Сычуань
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Первый в мире конвертоплан Lanying R6000 весом шесть тонн, разработанный китайской компанией, совершил первый полет в провинции Сычуань, сообщает газета Global Times
.
По данным газеты, Lanying R6000 может обеспечивать авиапередвижение в горных районах, а также над водой, что значительно сокращает расстояние по времени. Ожидается, что его также будут использовать в пожарно-спасательных операциях, патрулях полиции и операциях по ликвидации стихийных бедствий.
"Конвертоплан весом шесть тонн - первый в мире такого рода, названный Lanying R6000 и независимо разработанный китайской компанией, успешно завершил свой первый полет в воскресенье в юго-западной провинции Китая
Сычуань", - говорится в сообщении.
Lanying R6000 способен плавно переключаться между режимом вертикальных взлета и посадки и режимом высокоскоростного горизонтального полета. Скорость воздушного судна может достигать 550 километров в час, что в два раза больше, чем у традиционных вертолетов. Его максимальная дальность полета составляет четыре тысячи километров, отмечает газета.
Согласно прогнозам управления гражданской авиации Китая, к 2035 году объем рынка низковысотной экономики может превысить 499,5 миллиарда долларов США
.