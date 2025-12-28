Первый в мире шеститонный конвертоплан совершил полет в Китае

По данным газеты, Lanying R6000 может обеспечивать авиапередвижение в горных районах, а также над водой, что значительно сокращает расстояние по времени. Ожидается, что его также будут использовать в пожарно-спасательных операциях, патрулях полиции и операциях по ликвидации стихийных бедствий.