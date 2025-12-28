Рейтинг@Mail.ru
Первый в мире шеститонный конвертоплан совершил полет в Китае
14:02 28.12.2025
Первый в мире шеститонный конвертоплан совершил полет в Китае
Первый в мире шеститонный конвертоплан совершил полет в Китае

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый в мире конвертоплан Lanying R6000 весом шесть тонн, разработанный китайской компанией, совершил первый полет в провинции Сычуань, сообщает газета Global Times.
По данным газеты, Lanying R6000 может обеспечивать авиапередвижение в горных районах, а также над водой, что значительно сокращает расстояние по времени. Ожидается, что его также будут использовать в пожарно-спасательных операциях, патрулях полиции и операциях по ликвидации стихийных бедствий.
"Конвертоплан весом шесть тонн - первый в мире такого рода, названный Lanying R6000 и независимо разработанный китайской компанией, успешно завершил свой первый полет в воскресенье в юго-западной провинции Китая Сычуань", - говорится в сообщении.
Lanying R6000 способен плавно переключаться между режимом вертикальных взлета и посадки и режимом высокоскоростного горизонтального полета. Скорость воздушного судна может достигать 550 километров в час, что в два раза больше, чем у традиционных вертолетов. Его максимальная дальность полета составляет четыре тысячи километров, отмечает газета.
Согласно прогнозам управления гражданской авиации Китая, к 2035 году объем рынка низковысотной экономики может превысить 499,5 миллиарда долларов США.
