Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях единственным мессенджером, который целесообразно определить в качестве сервиса, обеспечивающего функционирование домовых чатов, является многофункциональный защищенный сервис обмена информацией Max. Изменения позволят повысить уровень коммуникации между жителями домов и управляющими организациями. Администраторы чатов должны будут ответственно, а не для галочки подойти к своей работе: оперативно и качественно реагировать на запросы жителей МКД, отмечал Кошелев.