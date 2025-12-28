Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX
14:50 28.12.2025 (обновлено: 14:54 28.12.2025)
Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX
Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX - РИА Новости, 28.12.2025
Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО... РИА Новости, 28.12.2025
жкх, россия, владимир кошелев, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф
ЖКХ, Россия, Владимир Кошелев, Владимир Путин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Госдума РФ
Путин подписал закон об общении управляющих компаний с жильцами через MAX

Путин подписал закон о взаимодействии управляющих компаний с жильцами в MAX

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве
Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты на платформе Mах в порядке, установленном Минстроем России.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер Mах
16 декабря, 14:51
Документом также предусматривается, что решение общего собрания собственников об избрании членов совета многоквартирного дома оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными Минстроем России, и подписывается в том числе выбранными членами совета. Устанавливается, что порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД устанавливаются Минстроем России.
Подчеркивается, что общее собрание собственников помещений вправе принять решение об осуществлении председателем совета МКД своих полномочий совместно с членами совета.
Законом также предусматривается замена квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.
Как рассказывал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, с помощью чата в Мах будет решена главная проблема, из-за которой сегодня, например, сложно удаленно проводить общие собрания собственников - это идентификация участников. По его словам, остальные мессенджеры недостаточно защищены, их использование создает риск "завладения данными", в том числе персональными.
Он подчеркнул, что в сложившихся условиях единственным мессенджером, который целесообразно определить в качестве сервиса, обеспечивающего функционирование домовых чатов, является многофункциональный защищенный сервис обмена информацией Max. Изменения позволят повысить уровень коммуникации между жителями домов и управляющими организациями. Администраторы чатов должны будут ответственно, а не для галочки подойти к своей работе: оперативно и качественно реагировать на запросы жителей МКД, отмечал Кошелев.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В ГД предложили направлять штрафы с управляющих компаний в регионы
9 октября, 01:12
 
ЖКХРоссияВладимир КошелевВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Госдума РФ
 
 
