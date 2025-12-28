Граждан Колумбии призвали говорить "нет" на предложения стать наемниками

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек - РИА Новости. Министерство обороны Колумбии обратилось с призывом к гражданам не соглашаться быть наемниками.

"Работа наемника - это не что иное, как международная торговля людьми: тобой манипулируют, увозят в другую страну, помещают в ненадежные условия без какой-либо правовой защиты... Если тебе поступают подобные предложения, скажи "нет". Лучший путь всегда будет здесь, на твоей родине, на стороне закона", - говорится в публикации министерства в соцсети X.

Сети, вербующие наемников, не беспокоятся об их благополучии, добавило МО.

"Не позволяй себя обмануть", - отмечается в сообщении минобороны.

Конгресс Колумбии 3 декабря одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Ее направят на рассмотрение в конституционный суд, после чего документ должен будет подписать колумбийский президент Густаво Петро