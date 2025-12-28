Международная ТОР с Китаем заработает с 1 января 2026 года

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Федеральный закон о создании международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке вступит в силу с 1 января 2026 года, для иностранных инвесторов появится специальный режим с льготными условиями, сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ.

"Международная ТОР решает задачу создания конкурентоспособных условий для привлечения иностранных инвесторов - прежде всего, из дружественных стран - с целью создания производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью в приоритетных отраслях", - отметили в министерстве.

В течение 15 лет с даты включения в реестр резидентов любой территории опережающего развития таким лицам гарантируется неухудшение условий их деятельности. Но эта норма будет распространяться лишь на тех, кто заключил соглашение после вступления закона в силу. Инвестпроекты резидентов МТОР должны будут предусматривать капитальные вложения в объеме не менее 500 миллионов рублей и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью или выполнение работ (оказание услуг), виды которых определит правительство РФ.