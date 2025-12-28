Рейтинг@Mail.ru
Международная ТОР с Китаем заработает с 1 января 2026 года
28.12.2025
Международная ТОР с Китаем заработает с 1 января 2026 года
Международная ТОР с Китаем заработает с 1 января 2026 года - РИА Новости, 28.12.2025
Международная ТОР с Китаем заработает с 1 января 2026 года
Федеральный закон о создании международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке вступит в силу с 1 января 2026 года, для иностранных... РИА Новости, 28.12.2025
экономика
россия
китай
дальний восток
владимир путин
россия
китай
дальний восток
экономика, россия, китай, дальний восток, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Дальний Восток, Владимир Путин
Международная ТОР с Китаем заработает с 1 января 2026 года

Международная ТОР с Китаем на Дальнем Востоке заработает с 1 января 2026 года

Флаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Федеральный закон о создании международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке вступит в силу с 1 января 2026 года, для иностранных инвесторов появится специальный режим с льготными условиями, сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ.
"Международная ТОР решает задачу создания конкурентоспособных условий для привлечения иностранных инвесторов - прежде всего, из дружественных стран - с целью создания производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью в приоритетных отраслях", - отметили в министерстве.
Китай впервые поставил сыр в Россию
22 декабря, 00:35
Китай впервые поставил сыр в Россию
22 декабря, 00:35
Так, с 1 января 2026 года начнет работу международная ТОР в Приморском крае. Рассматривается реализация пилотного проекта совместно с партнерами из КНР.
В октябре в Минвостокразвития РФ сообщали, что Россия и КНР обсуждают проект первого межправительственного соглашения о создании международной территории опережающего развития в Приморском крае, проект документа был передан на рассмотрение китайской стороне. Как отмечалось, договоренности о новом формате торгово-экономической кооперации были достигнуты в ходе визита в КНР президента России Владимира Путина.
В конце июля президент России подписал закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. Резидентом МТОР сможет стать новое российское юрлицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое зарегистрировано на этой территории, заключило соглашение об осуществлении деятельности на ней и включено в реестр таких резидентов.
В течение 15 лет с даты включения в реестр резидентов любой территории опережающего развития таким лицам гарантируется неухудшение условий их деятельности. Но эта норма будет распространяться лишь на тех, кто заключил соглашение после вступления закона в силу. Инвестпроекты резидентов МТОР должны будут предусматривать капитальные вложения в объеме не менее 500 миллионов рублей и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью или выполнение работ (оказание услуг), виды которых определит правительство РФ.
Россия увеличила поставки угля в Китай
21 декабря, 12:14
Россия увеличила поставки угля в Китай
21 декабря, 12:14
 
