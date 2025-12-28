Рейтинг@Mail.ru
Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 28.12.2025 (обновлено: 18:44 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/kitaj-2065212787.html
Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20
Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 - РИА Новости, 28.12.2025
Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20
Вооруженные силы Китая впервые показали видео с пуском гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 (YingJi-20) с эсминца типа 055 Уси (Wuxi), сообщает в... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:44:00+03:00
2025-12-28T18:44:00+03:00
в мире
китай
народно-освободительная армия китая
j-20
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065211571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07cf8e9e273df3d5d1e1216c82157ad2.jpg
https://ria.ru/20250903/kitay-2039245918.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры запуска китайской гиперзвуковой ракеты YJ-20
Кадры запуска китайской гиперзвуковой ракеты YJ-20
2025-12-28T16:44
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065211571_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c84dc7d259a3e7a053b10f3315bd9b77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, народно-освободительная армия китая, j-20
В мире, Китай, Народно-освободительная армия Китая, J-20
Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20

Китай впервые показал пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Китая впервые показали видео с пуском гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 (YingJi-20) с эсминца типа 055 Уси (Wuxi), сообщает в воскресенье газета Global Times.
В сентябре корреспондент РИА Новости сообщал, что на военном параде Китая были показаны противокорабельная баллистическая ракета YJ-21 (YingJi-21), а также гиперзвуковые противокорабельные ракеты, включая YingJi-19, YingJi-17 и YingJi-20, в состав парадного расчета также входила ракета YingJi-15.
"Официальный репортаж китайских СМИ в воскресенье раскрыл момент, когда гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-20 была запущена с крупного эсминца типа 055 ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК)... Это первый раз, когда в официальном репортаже СМИ было показано, что гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-20 была запущена с военного корабля",- говорится в сообщении.
YJ-20 стартовала с одной из платформ системы вертикального запуска, расположенной в кормовой части эсминца. Военные использовали метод холодного старта для запуска ракеты, отмечает газета. Согласно данным официального аккаунта под руководством пресс-центра НОАК, ракета успешно уничтожила заданную цель.
Президент России Владимир Путин после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Армия Китая должна решительно защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин
3 сентября, 04:23
 
В миреКитайНародно-освободительная армия КитаяJ-20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала