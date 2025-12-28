Китай впервые показал пуск гиперзвуковой ракеты YJ-20

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Китая впервые показали видео с пуском гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 (YingJi-20) с эсминца типа 055 Уси (Wuxi), сообщает в воскресенье газета Global Times.
В сентябре корреспондент РИА Новости сообщал, что на военном параде Китая были показаны противокорабельная баллистическая ракета YJ-21 (YingJi-21), а также гиперзвуковые противокорабельные ракеты, включая YingJi-19, YingJi-17 и YingJi-20, в состав парадного расчета также входила ракета YingJi-15.
"Официальный репортаж китайских СМИ в воскресенье раскрыл момент, когда гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-20 была запущена с крупного эсминца типа 055 ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК)... Это первый раз, когда в официальном репортаже СМИ было показано, что гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-20 была запущена с военного корабля",- говорится в сообщении.
YJ-20 стартовала с одной из платформ системы вертикального запуска, расположенной в кормовой части эсминца. Военные использовали метод холодного старта для запуска ракеты, отмечает газета. Согласно данным официального аккаунта под руководством пресс-центра НОАК, ракета успешно уничтожила заданную цель.