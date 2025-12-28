Рейтинг@Mail.ru
Китай готов помочь АСЕАН в мониторинге перемирия Камбоджи и Таиланда
17:38 28.12.2025
Китай готов помочь АСЕАН в мониторинге перемирия Камбоджи и Таиланда
Китай готов помочь АСЕАН в мониторинге перемирия Камбоджи и Таиланда
Китай готов помочь АСЕАН в мониторинге перемирия Камбоджи и Таиланда

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Китай готов помочь миссии наблюдателей АСЕАН в мониторинге прекращения огня на границе Камбоджи и Таиланда, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с камбоджийским коллегой Праком Сокхоном.
"Китай поддерживает АСЕАН в выполнении надлежащей роли и готов оказать помощь миссии наблюдателей АСЕАН в мониторинге прекращения огня, а также предоставить гуманитарную помощь Камбодже и разместить перемещенных лиц, находящихся на границе", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также выразил надежду, что Камбоджа продолжит укреплять защиту китайских граждан и проектов в Камбодже.
В субботу Таиланд и Камбоджа на переговорах в рамках Общего пограничного комитета на уровне министров обороны подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения войск на 800-километровой таиландско-камбоджийской границе после 20 дней интенсивных боев.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Рубио поприветствовал решение Таиланда и Камбоджи о прекращении огня
