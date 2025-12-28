https://ria.ru/20251228/kitaj-2065205191.html
Китай готов помочь АСЕАН в мониторинге перемирия Камбоджи и Таиланда
Китай готов помочь АСЕАН в мониторинге перемирия Камбоджи и Таиланда - РИА Новости, 28.12.2025
Китай готов помочь АСЕАН в мониторинге перемирия Камбоджи и Таиланда
Китай готов помочь миссии наблюдателей АСЕАН в мониторинге прекращения огня на границе Камбоджи и Таиланда, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T17:38:00+03:00
2025-12-28T17:38:00+03:00
2025-12-28T17:38:00+03:00
в мире
камбоджа
китай
таиланд
ван и (политик)
прак сокхон
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033665364_0:17:3009:1710_1920x0_80_0_0_c1a16a7045aedefb220ca7482c6e1090.jpg
https://ria.ru/20251227/ssha-2065111170.html
камбоджа
китай
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033665364_334:0:3009:2006_1920x0_80_0_0_d24c85aa4e2d3d6bbb11c44b0fb8fa69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камбоджа, китай, таиланд, ван и (политик), прак сокхон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Китай, Таиланд, Ван И (политик), Прак Сокхон, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Китай готов помочь АСЕАН в мониторинге перемирия Камбоджи и Таиланда
Ван И: Китай готов помочь АСЕАН в мониторинге перемирия Камбоджи и Таиланда