Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД КНР отметил важность соглашения Камбоджи и Таиланда - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 28.12.2025 (обновлено: 17:35 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/kitaj-2065199706.html
Глава МИД КНР отметил важность соглашения Камбоджи и Таиланда
Глава МИД КНР отметил важность соглашения Камбоджи и Таиланда - РИА Новости, 28.12.2025
Глава МИД КНР отметил важность соглашения Камбоджи и Таиланда
Соглашение Камбоджи и Таиланда о прекращении огня стало важным шагом на пути к восстановлению мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:57:00+03:00
2025-12-28T17:35:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
китай
ван и (политик)
прак сокхон
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20251227/ssha-2065111170.html
https://ria.ru/20251224/tailand-2064467940.html
камбоджа
таиланд
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, таиланд, китай, ван и (политик), прак сокхон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, Китай, Ван И (политик), Прак Сокхон, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Глава МИД КНР отметил важность соглашения Камбоджи и Таиланда

Ван И назвал соглашение Камбоджи и Таиланда о прекращении огня шагом к миру

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Соглашение Камбоджи и Таиланда о прекращении огня стало важным шагом на пути к восстановлению мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с камбоджийским коллегой Праком Сокхоном.
Встреча состоялась в воскресенье в провинции Юньнань на юго-западе Китая.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Рубио поприветствовал решение Таиланда и Камбоджи о прекращении огня
Вчера, 22:18
"Китай внимательно следит за напряженной ситуацией на границе Камбоджи и Таиланда, Пекин привержен содействию мирных переговоров", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что благодаря совместным усилиям всех сторон военные Камбоджи и Таиланда достигли соглашения о прекращении огня, что стало важным шагом на пути к восстановлению мира, и Китай поздравляет их с этим.
"Прекращение огня полностью соответствует общим стремлениям народов Камбоджи и Таиланда, а также отвечает общим ожиданиям стран региона, надеемся, его поприветствуют и поддержат все стороны", - добавил он.
В субботу Таиланд и Камбоджа на переговорах в рамках Общего пограничного комитета на уровне министров обороны подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения войск на 800-километровой таиландско-камбоджийской границе после 20 дней интенсивных боев.
Последствия артиллерийского обстрела в провинции Сурин, Таиланд - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Конфликт с Камбоджей не повлиял на турпоток, сообщили в Минобороны Таиланда
24 декабря, 21:35
 
В миреКамбоджаТаиландКитайВан И (политик)Прак СокхонОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала