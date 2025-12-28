https://ria.ru/20251228/kitaj-2065199706.html
Глава МИД КНР отметил важность соглашения Камбоджи и Таиланда
Глава МИД КНР отметил важность соглашения Камбоджи и Таиланда
Соглашение Камбоджи и Таиланда о прекращении огня стало важным шагом на пути к восстановлению мира, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на... РИА Новости, 28.12.2025
Глава МИД КНР отметил важность соглашения Камбоджи и Таиланда
Ван И назвал соглашение Камбоджи и Таиланда о прекращении огня шагом к миру