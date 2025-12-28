https://ria.ru/20251228/kitaj-2065183446.html
В Китае экс-глава политкомиссии ЦВС лишился полномочий
В Китае экс-глава политкомиссии ЦВС лишился полномочий - РИА Новости, 28.12.2025
В Китае экс-глава политкомиссии ЦВС лишился полномочий
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) лишил полномочий бывшего руководителя политико-юридической комиссии Центрального...
В Китае экс-глава политкомиссии ЦВС лишился полномочий
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) лишил полномочий бывшего руководителя политико-юридической комиссии Центрального военного совета (ЦВС) адмирала Ван Жэньхуа и еще четырех высокопоставленных военачальников, говорится в заявлении по итогам 25-го заседания 14-го созыва ПК ВСНП.
"Собранием военных представителей Комитета по политико-правовым вопросам Центрального военного совета было решено отстранить Ван Жэньхуа от должности представителя ВСНП
14-го созыва", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению по итогам заседания, депутатских мандатов также лишились бывший зампредседателя ЦВС Хэ Вэйдун, заместитель начальника управления политработы ЦВС генерал-лейтенант Хэ Хунцзюнь, генерал-лейтенант Ван Пэн и бывший политический комиссар Народной вооруженной полиции генерал-полковник Чжан Хунбин.
В октябре официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил об исключении из КПК Хэ Вэйдуна, экс-главы управления по политработе ЦВС Мяо Хуа и еще семи человек за коррупцию.