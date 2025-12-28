В Китае экс-глава политкомиссии ЦВС лишился полномочий

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) лишил полномочий бывшего руководителя политико-юридической комиссии Центрального военного совета (ЦВС) адмирала Ван Жэньхуа и еще четырех высокопоставленных военачальников, говорится в заявлении по итогам 25-го заседания 14-го созыва ПК ВСНП.

Согласно заявлению по итогам заседания, депутатских мандатов также лишились бывший зампредседателя ЦВС Хэ Вэйдун, заместитель начальника управления политработы ЦВС генерал-лейтенант Хэ Хунцзюнь, генерал-лейтенант Ван Пэн и бывший политический комиссар Народной вооруженной полиции генерал-полковник Чжан Хунбин.

В октябре официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил об исключении из КПК Хэ Вэйдуна, экс-главы управления по политработе ЦВС Мяо Хуа и еще семи человек за коррупцию.