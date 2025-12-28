Рейтинг@Mail.ru
Киселев назвал открытие театра в Мариуполе символом возрождения Донбасса - РИА Новости, 28.12.2025
22:35 28.12.2025
Киселев назвал открытие театра в Мариуполе символом возрождения Донбасса
Киселев назвал открытие театра в Мариуполе символом возрождения Донбасса
2025
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Киселев
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Киселев
Киселев назвал открытие театра в Мариуполе символом возрождения Донбасса

Киселев назвал открытие драмтеатра в Мариуполе символом возрождения Донбасса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 дек – РИА Новости. Открытие драмтеатра в Мариуполе ДНР, восстановленного петербургскими строителями в 2025 году после его подрыва украинскими националистами в 2022-м, для всех новых регионов - зримый символ возрождения Донбасса и перехода к мирной жизни, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Сегодня в Мариуполе огромное событие. Из руин восстановлен и открывается знаменитый драматический театр. Помогала вся страна. Для Донбасса, для всех новых регионов зримый символ возрождения, перехода к мирной жизни", - сказал Киселев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
По данным Минобороны РФ, драмтеатр в Мариуполе был взорван националистами "Азова"* 16 марта 2022 года. В ведомстве заявляли, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствуют действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отмечали, что боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра. Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
Восстановление разрушенного здания началось в августе 2023 года. До этого шёл разбор завалов после взрыва. Строители восстановили фасад, кровлю и внутреннюю отделку, обновили инженерные системы. На фасад театра вернулись девять скульптур. Их полная реставрация заняла полгода, проект выполнили ростовские реставраторы. Фигуры восстановили по архивным фотографиям, чертежам и уцелевшим элементам. Отмечалось, что возрожденный театр планируется оснастить современным сценическим оборудованием.
Восстановленный петербургскими специалистами Мариупольский драматический театр 19 декабря сообщил о начале продажи билетов на детские и взрослые спектакли. В Telegram-канале театра указывается, что с 28 декабря начнутся показы для юных зрителей, откроет череду детских спектаклей "Аленький цветочек". Также в афише - "Царевна-лягушка", "Стойкий оловянный солдатик" и "Бременские музыканты". В январе для взрослых покажут спектакль "Любимчик императрицы", "Предупреждение" и другие.
* Запрещенная в России террористическая организация
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Киселев
 
 
