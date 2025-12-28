Киселев назвал открытие театра в Мариуполе символом возрождения Донбасса

Восстановление разрушенного здания началось в августе 2023 года. До этого шёл разбор завалов после взрыва. Строители восстановили фасад, кровлю и внутреннюю отделку, обновили инженерные системы. На фасад театра вернулись девять скульптур. Их полная реставрация заняла полгода, проект выполнили ростовские реставраторы. Фигуры восстановили по архивным фотографиям, чертежам и уцелевшим элементам. Отмечалось, что возрожденный театр планируется оснастить современным сценическим оборудованием.

Восстановленный петербургскими специалистами Мариупольский драматический театр 19 декабря сообщил о начале продажи билетов на детские и взрослые спектакли. В Telegram-канале театра указывается, что с 28 декабря начнутся показы для юных зрителей, откроет череду детских спектаклей "Аленький цветочек". Также в афише - "Царевна-лягушка", "Стойкий оловянный солдатик" и "Бременские музыканты". В январе для взрослых покажут спектакль "Любимчик императрицы", "Предупреждение" и другие.