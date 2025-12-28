Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского II степени - РИА Новости, 28.12.2025
13:25 28.12.2025 (обновлено: 13:26 28.12.2025)
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского II степени
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского II степени
Официальный представитель МИД Мария Захарова, будучи преданной Церкви христианкой, помогает многим людям обратить свой взор к Богу, сказал патриарх Московский и РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T13:25:00+03:00
2025-12-28T13:26:00+03:00
Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом Александра Невского II степени

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, будучи преданной Церкви христианкой, помогает многим людям обратить свой взор к Богу, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на вручении Захаровой ордена благоверного великого князя Александра Невского II степени.
Награждение прошло в воскресенье в храме Христа Спасителя после Божественной литургии, которую возглавил патриарх Кирилл, трансляцию богослужения вел телеканал "Спас".
Патриарх Кирилл удостоил Захарову ордена благоверного великого князя Александра Невского II степени за сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с юбилеем - 24 декабря она отметила 50-летие.
"Мария Владимировна часто появляется на телевидении, но она несет очень важное служение. Будучи преданной церкви христианкой, она никогда не изменяла своим убеждениям и в меру своих сил и возможностей помогает многим людям, в том числе и обратить свой взор к Богу. За что мы очень благодарны Марии Владимировне. Помогай вам Бог, и чтобы Господь пребывал с вами и в радостях, и в скорбях, помогал пройти непростым жизненным путем", - сказал патриарх Кирилл, вручая награду Захаровой.
