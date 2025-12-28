Долгожданный гол Овечкина! Русский герой наконец-то прервал серию неудач

"Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин прервал сразу две неудачные серии и переписал историю лиги.

"Настало время действовать"

Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) складывается для "Вашингтон Кэпиталз" волнообразно: за яркими взлетами следуют болезненные падения. Команда Спенсера Карбери показала хорошие результаты на самом старте чемпионата, а затем выдала провальный отрезок из восьми поражений в десяти матчах. Впоследствии "столичные" заметно преобразились и добыли десять побед в 12 играх, забросив за данный период суммарно 52 шайбы и выйдя в лидеры лиги по количеству голов, после чего получили от тренерского штаба аж два выходных дня, чему радовались так сильно, будто выиграли большой трофей. Однако небольшая передышка негативно сказалась на состоянии команды, и "Вашингтон" потерпел шесть поражений в семи матчах, пропустив минимум по пять шайб в четырех встречах.

Единственное, в чем "Кэпиталз" сохраняли стабильность, — в игре в большинстве. Она у столичного коллектива на протяжении всего сезона остается ужасной. По показателю процента реализации "лишнего" (15,2%) "Вашингтон" является одним из худших клубов чемпионата.

« "Сейчас мы переживаем небольшой спад. Играем неплохо, но не достигаем нужных результатов. Нам нужно перезагрузиться. Следующая часть сезона и игра в январе во многом станут определяющими для нас в плане того, кем мы будем и каким будет наше движение. То, что нам предстоит преодолеть в конце декабря и в январе, покажет нам, что настало время действовать", — отметил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

Перевести дух и набраться столь необходимых позитивных эмоций после неудачного отрезка Александр Овечкин и компания могли в рамках первой продолжительной паузы в "регулярке". Накануне вся лига ушла на трехдневный перерыв, посвященный католическому Рождеству. Семья Овечкиных, например, эти выходные провела на отдыхе в Майами, где у российского нападающего имеется жилье.

После небольшой паузы "Вашингтон" отправился на выезд в Ньюарк для встречи с местными "Нью-Джерси Девилз". Ранее команды уже встречались друг с другом в этом сезоне, и та игра завершилась победой "Девилз" по буллитам (3:2), хотя "Кэпиталз" благодаря голу Овечкина смогли отыграться со счета 0:2 и имели шансы для волевой победы. Их сегодняшний матч стал для "столичных" началом хоккейного марафона: до паузы в чемпионате на зимние Олимпийские игры команде Карбери с учетом игры с "Нью-Джерси" предстоит провести 22 матча в течение 41 дня. Для примера — первые 22 встречи в новом сезоне НХЛ "Кэпс" провели в течение 46 дней.

Матч с "Нью-Джерси" стал для "Вашингтона" особенным еще и по той причине, что обе команды являются конкурентами в турнирных таблицах Восточной конференции и Столичного дивизиона. Обе команды ведут борьбу за место в плей-офф. И если в первой части чемпионата и "Кэпиталз", и "Девилз" шли в лидерах Востока и своего дивизиона, то сейчас ситуация изменилась: обе команды находятся вне первой тройки дивизиона, а "Вашингтон" с первых мест конференции откатился к нижним границам топ-8.

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Ситуация на Востоке в принципе довольно интересная: плотность в турнирной таблице настолько высокая, что каждая победа или поражение могут очень серьезно повлиять на положение множества команд. Тем примечательнее тот факт, что в ближайшими соперниками "Вашингтона" кроме "Нью-Джерси" станут "Флорида Пантерз", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Оттава Сенаторз" — те коллективы, которые идут бок о бок с "Кэпс" в таблице Востока.

Овечкин сотворил красоту!

Пауза, чтобы перевести дух и набраться хороших эмоций, была особенно нужна и Александру Овечкину. До перерыва в чемпионате он провел худший отрезок в сезоне, отметившись всего лишь двумя результативными передачами в девяти последних матчах. За этот отрезок он "оформил" девятиматчевую безголевую серию, чего не случалось с лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ с декабря 2023 года, когда он установил личный антирекорд в карьере, не забив в 14 играх подряд. Несмотря на неудачный период россиянина, "Нью-Джерси" максимально ответственно отнеслись к новой встрече с Овечкиным.

« "В свои 40 лет Овечкин по-прежнему невероятно эффективен. Он занимает второе место в стане "Кэпс" по количеству голов и набранных очков в этом сезоне. Его общее количество заброшенных шайб в "регулярках" лиги — рекорд НХЛ — составляет 911", — написано в анонсе матча на официальном сайте "Девилз".

Против "Нью-Джерси" Овечкин по ходу всей своей карьеры играет результативно. В 79 предыдущих очных матчах с "Девилз" в чемпионатах НХЛ российский нападающий набрал 90 очков и забросил 43 шайбы. Юбилейную, 80-ю игру с "дьяволами" Александр Михайлович отметил так, как надо — красиво, ярко и эффективно.

После довольно суетливого и сумбурного начала "Кэпиталз" включились в игру и смогли забить первыми, что очень важно для команды Карбери — в этом сезоне она побеждает преимущественно в тех матчах, в которых открывает счет. В самой концовке первого периода после игры в формате "4 на 4" Александр Овечкин ситуативно оказался на площадке с белорусом Алексеем Протасом и Диланом Строумом, хотя этой тройкой "Вашингтон" не играл достаточно давно. Овечкин, получив шайбу у дальнего борта, своим феноменальным голевым чутьем выполнил пас вслепую в сторону ворот, где оказался совсем одинокий Протас. Белорусскому нападающему не составило труда замкнуть передачу и за какие-то 0,3 секунды до сирены вывести "Кэпс" вперед.

Благодаря этой передаче Овечкин прервал одну из двух неудачных серий, которые преследовали его до перерыва в чемпионате. Спустя пять матчей без набранных очков Александр Михайлович наконец-то вписал свою фамилию в протокол.

© Getty Images / Andrew Mordzynski Александр Овечкин © Getty Images / Andrew Mordzynski Александр Овечкин

Позднее российский нападающий прервал и вторую серию — безголевую. Девять матчей подряд без заброшенных шайб провел лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ, но теперь эта серия осталась позади. В середине третьего периода Расмус Сандин подключился к атаке и обманул оборону "Девилз" заходом на бросок. Но вместо броска швед отпасовал на Овечкина, который классно открылся у штанги. Перед россиянином открылся пустой угол, и именно туда Александр Михайлович забросил столь нужную шайбу.

Это гол стал для Овечкина:

15-м в текущем сезоне;

912-м в карьере в чемпионатах НХЛ;

989-м в карьере в НХЛ с учетом "регулярок" и плей-офф;

133-м в декабрьских матчах в чемпионатах лиги. По этому показателю Овечкин превзошел Стива Айзермана и вышел на чистое третье место в истории НХЛ. Впереди — только Уэйн Гретцки (157) и Горди Хоу (141);

152-м в карьере, благодаря которому команда Овечкина сравняла счет в матче. Россиянин обновил собственный же рекорд.

© Getty Images / Andrew Mordzynski Александр Овечкин © Getty Images / Andrew Mordzynski Александр Овечкин

Шайба Овечкина была очень нужна "Вашингтону". Еще во втором периоде "Кэпиталз" и "Девилз" обменялись голами, а в третьем периоде "столичные" упустили преимущество и позволили хозяевам площадки выйти вперед благодаря дублю Йеспера Братта и голу Коди Гласса. Овечкин же позволил "Вашингтону" вернуться в игру, исход которой решился в концовке овертайма. Менее чем за минуту до сирены Джейкоб Чикран убежал на ворота "Нью-Джерси" и снова продемонстрировал свои снайперские способности.