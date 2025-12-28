Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси"

Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0). В составе "Вашингтона" шайбы в основное время матча забросили белорусский форвард Алексей Протас (20-я минута), Энтони Бовиллье (38) и российский нападающий Александр Овечкин (50). Автором победного гола в овертайме стал Джейкоб Чикран (65). У "Нью-Джерси" отличились Йеспер Братт (25, 47) и Коди Гласс (48).

Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и отметился голевой передачей, прервав пятиматчевую безрезультативную серию. Овечкин также прервал серию без заброшенных шайб, которая составила девять матчей. Всего за карьеру 40-летний россиянин забросил 133-ю шайбу в декабрьских матчах в чемпионатах НХЛ и обошел по этому показателю Стива Айзермана, выйдя на чистое третье место в истории лиги. Рекорд НХЛ по голам в декабре принадлежит Уэйну Гретцки (157 шайб), второе место занимает Горди Хоу (141). После 38 матчей в сезоне-2025/26 в активе капитана "Вашингтона" 33 очка (15 голов и 18 передач).