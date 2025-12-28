Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси"
Хоккей
 
05:52 28.12.2025
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси"
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
нью-джерси девилз
александр овечкин
арсений грицюк
Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Нью-Джерси
3 : 4
Вашингтон
24:56 • Йеспер Братт
(Нико Хишир, Стефан Ноусен)
47:00 • Йеспер Братт
47:32 • Коди Гласс
(Коннор Браун, Бренден Диллон)
19:59 • Алексей Протас
(Александр Овечкин)
37:33 • Энтони Бовилье
(Алексей Протас)
49:17 • Александр Овечкин
(Расмус Сандин, Алексей Протас)
64:06 • Якоб Чичрун
(Ник Дауд, Дилан Строум)
Встреча, которая состоялась в Ньюарке, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0). В составе "Вашингтона" шайбы в основное время матча забросили белорусский форвард Алексей Протас (20-я минута), Энтони Бовиллье (38) и российский нападающий Александр Овечкин (50). Автором победного гола в овертайме стал Джейкоб Чикран (65). У "Нью-Джерси" отличились Йеспер Братт (25, 47) и Коди Гласс (48).
Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и отметился голевой передачей, прервав пятиматчевую безрезультативную серию. Овечкин также прервал серию без заброшенных шайб, которая составила девять матчей. Всего за карьеру 40-летний россиянин забросил 133-ю шайбу в декабрьских матчах в чемпионатах НХЛ и обошел по этому показателю Стива Айзермана, выйдя на чистое третье место в истории лиги. Рекорд НХЛ по голам в декабре принадлежит Уэйну Гретцки (157 шайб), второе место занимает Горди Хоу (141). После 38 матчей в сезоне-2025/26 в активе капитана "Вашингтона" 33 очка (15 голов и 18 передач).
Форвард "Девилз" Арсений Грицюк трижды бросил в створ ворот и применил один силовой прием.
"Вашингтон" прервал трехматчевую серию поражений. "Нью-Джерси" проиграл третью игру подряд.
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
