Рейтинг@Mail.ru
Глава "КАМАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/kamaz-2065182201.html
Глава "КАМАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию
Глава "КАМАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию - РИА Новости, 28.12.2025
Глава "КАМАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию
Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли требуется, считает гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:24:00+03:00
2025-12-28T15:24:00+03:00
авто
россия
сергей когогин
павел зарубин
камаз (завод)
mercedes
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826838500_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a334fe21d3bc16c9e2c4e90d85c5c99c.jpg
https://ria.ru/20251226/avtozavod-2064893831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826838500_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_36ea4f42066aacb98a4086a84ee4bce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, сергей когогин, павел зарубин, камаз (завод), mercedes, общество
Авто, Россия, Сергей Когогин, Павел Зарубин, КамАЗ (завод), Mercedes, Общество
Глава "КАМАЗа" усомнился в необходимости возвращения Mercedes в Россию

Глава "КАМАЗа" усомнился в необходимости возвращения автопроизводителя Mercedes

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобиль в автосалоне немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz
Автомобиль в автосалоне немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобиль в автосалоне немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возвращение немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz в Россию сейчас вряд ли требуется, считает гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.
"Скажем так, у них (Mercedes-Benz - ред.) есть такое право и есть такая возможность. Но вряд ли нам это нужно сегодня", - сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Mercedes-Benz ушел с российского рынка в марте 2022 года, а дочерние компании продал в 2023 году дилеру "Автодом".
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Мантуров рассказал о запуске бывших иностранных автозаводов в России
26 декабря, 14:50
 
АвтоРоссияСергей КогогинПавел ЗарубинКамАЗ (завод)MercedesОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала