В Кабуле погиб помощник начальника Главного управления разведки Афганистана
28.12.2025
В Кабуле погиб помощник начальника Главного управления разведки Афганистана
Помощник начальника Главного разведывательного управления Афганистана Маулави Наоман погиб в Кабуле при невыясненных обстоятельствах, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 28.12.2025
В Кабуле погиб помощник начальника Главного управления разведки Афганистана

В Кабуле погиб помощник главы Главного управления разведки Афганистана Наоман

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Помощник начальника Главного разведывательного управления Афганистана Маулави Наоман погиб в Кабуле при невыясненных обстоятельствах, сообщил в воскресенье Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на источники.
"Маулави Наоман, помощник директора разведки талибов Абдула Хака Васика, вчера был убит в своем доме в районе Бут Хак афганской столицы", - говорится в публикации.
Отмечается, что точная причина гибели официально не объявлена, но осведомленные источники сообщили, что инцидент, по всей видимости, произошел в результате взрыва газового баллона.
Главное управление разведки (GDI) Исламского Эмирата Афганистан - национальная разведывательная спецслужба Афганистана, созданная в связи с приходом к власти в августе 2021 года движения "Талибан". Она заменила собой ранее существовавшее Главное управление национальной безопасности (ГУНБ) Исламской Республики Афганистан.
Афганские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Афганистан начал расследование инцидентов на границе с Таджикистаном
