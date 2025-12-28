В Кабуле погиб помощник начальника Главного управления разведки Афганистана

"Маулави Наоман, помощник директора разведки талибов Абдула Хака Васика, вчера был убит в своем доме в районе Бут Хак афганской столицы", - говорится в публикации.

Отмечается, что точная причина гибели официально не объявлена, но осведомленные источники сообщили, что инцидент, по всей видимости, произошел в результате взрыва газового баллона.