https://ria.ru/20251228/kabul-2065136190.html
В Кабуле погиб помощник начальника Главного управления разведки Афганистана
В Кабуле погиб помощник начальника Главного управления разведки Афганистана - РИА Новости, 28.12.2025
В Кабуле погиб помощник начальника Главного управления разведки Афганистана
Помощник начальника Главного разведывательного управления Афганистана Маулави Наоман погиб в Кабуле при невыясненных обстоятельствах, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T07:16:00+03:00
2025-12-28T07:16:00+03:00
2025-12-28T07:16:00+03:00
в мире
афганистан
кабул (город)
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067226_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_af58b9537e315fbf68195872ea524d36.jpg
https://ria.ru/20251227/afganistan-2065074007.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58db84838db114ab7588fe16bc4e4071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), талибан
В мире, Афганистан, Кабул (город), Талибан
В Кабуле погиб помощник начальника Главного управления разведки Афганистана
В Кабуле погиб помощник главы Главного управления разведки Афганистана Наоман
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Помощник начальника Главного разведывательного управления Афганистана Маулави Наоман погиб в Кабуле при невыясненных обстоятельствах, сообщил в воскресенье Telegram-канал TOLOnews Plus
со ссылкой на источники.
"Маулави Наоман, помощник директора разведки талибов Абдула Хака Васика, вчера был убит в своем доме в районе Бут Хак афганской столицы", - говорится в публикации.
Отмечается, что точная причина гибели официально не объявлена, но осведомленные источники сообщили, что инцидент, по всей видимости, произошел в результате взрыва газового баллона.
Главное управление разведки (GDI) Исламского Эмирата Афганистан - национальная разведывательная спецслужба Афганистана
, созданная в связи с приходом к власти в августе 2021 года движения "Талибан
". Она заменила собой ранее существовавшее Главное управление национальной безопасности (ГУНБ) Исламской Республики Афганистан.