Армия Израиля получила первую лазерную установку системы ПВО "Железный луч"
Армия Израиля получила первую лазерную установку системы ПВО "Железный луч" - РИА Новости, 28.12.2025
Армия Израиля получила первую лазерную установку системы ПВО "Железный луч"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье получила первую лазерную установку новейшей лазерной системы ПВО Iron Beam ("Железный луч"), предназначенную для... РИА Новости, 28.12.2025
Армия Израиля получила первую лазерную установку системы ПВО "Железный луч"
МО Израиля: ЦАХАЛ получила первую лазерную установку системы ПВО Iron Beam
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье получила первую лазерную установку новейшей лазерной системы ПВО Iron Beam ("Железный луч"), предназначенную для перехвата и уничтожения реактивных снарядов, ракет малого радиуса действия и беспилотников, сообщило
министерство обороны Израиля.
"После сложного процесса разработки управление оборонных исследований и разработок министерства обороны Израиля и концерн Rafael Advanced Defense Systems сегодня поставили первую лазерную систему Iron Beam для Армии обороны Израиля
на официальной церемонии, которая прошла в штаб-квартире Rafael на севере Израиля", - говорится в сообщении.
Система "Железный луч", как ожидается, будет интегрирована в многоуровневую систему противоракетной обороны Государства Израиль в качестве дополнения к системам ПВО "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела".
Система "Железный луч" была разработана для быстрого и эффективного поражения и нейтрализации широкого спектра угроз на расстоянии от сотен метров до нескольких километров. Система использует луч волоконного лазера мощностью 100 киловатт, имеет неограниченный боезапас, стоимость ее обслуживания и стоимость выстрела ниже по сравнению с запуском ракет-перехватчиков. Система спроектирована для перехвата целей, которые слишком малы для системы "Железный купол", включая беспилотники.