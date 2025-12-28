Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля получила первую лазерную установку системы ПВО "Железный луч" - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/izrail-2065217002.html
Армия Израиля получила первую лазерную установку системы ПВО "Железный луч"
Армия Израиля получила первую лазерную установку системы ПВО "Железный луч" - РИА Новости, 28.12.2025
Армия Израиля получила первую лазерную установку системы ПВО "Железный луч"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье получила первую лазерную установку новейшей лазерной системы ПВО Iron Beam ("Железный луч"), предназначенную для... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T19:29:00+03:00
2025-12-28T19:29:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112080/37/1120803757_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_2c261cf098f534f2c056992ef376c1bb.jpg
https://ria.ru/20251227/livan-2065004388.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112080/37/1120803757_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e2360d4ac78f3c88ba1d4f9c4f9966c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
В мире, Израиль
Армия Израиля получила первую лазерную установку системы ПВО "Железный луч"

МО Израиля: ЦАХАЛ получила первую лазерную установку системы ПВО Iron Beam

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье получила первую лазерную установку новейшей лазерной системы ПВО Iron Beam ("Железный луч"), предназначенную для перехвата и уничтожения реактивных снарядов, ракет малого радиуса действия и беспилотников, сообщило министерство обороны Израиля.
"После сложного процесса разработки управление оборонных исследований и разработок министерства обороны Израиля и концерн Rafael Advanced Defense Systems сегодня поставили первую лазерную систему Iron Beam для Армии обороны Израиля на официальной церемонии, которая прошла в штаб-квартире Rafael на севере Израиля", - говорится в сообщении.
Система "Железный луч", как ожидается, будет интегрирована в многоуровневую систему противоракетной обороны Государства Израиль в качестве дополнения к системам ПВО "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела".
Система "Железный луч" была разработана для быстрого и эффективного поражения и нейтрализации широкого спектра угроз на расстоянии от сотен метров до нескольких километров. Система использует луч волоконного лазера мощностью 100 киловатт, имеет неограниченный боезапас, стоимость ее обслуживания и стоимость выстрела ниже по сравнению с запуском ракет-перехватчиков. Система спроектирована для перехвата целей, которые слишком малы для системы "Железный купол", включая беспилотники.
Патруль Временных силы ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В ООН заявили, что миротворцы в Ливане подверглись нападениям ЦАХАЛ
27 декабря, 00:53
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала