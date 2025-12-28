Армия Израиля получила первую лазерную установку системы ПВО "Железный луч"

Система "Железный луч", как ожидается, будет интегрирована в многоуровневую систему противоракетной обороны Государства Израиль в качестве дополнения к системам ПВО "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела".

Система "Железный луч" была разработана для быстрого и эффективного поражения и нейтрализации широкого спектра угроз на расстоянии от сотен метров до нескольких километров. Система использует луч волоконного лазера мощностью 100 киловатт, имеет неограниченный боезапас, стоимость ее обслуживания и стоимость выстрела ниже по сравнению с запуском ракет-перехватчиков. Система спроектирована для перехвата целей, которые слишком малы для системы "Железный купол", включая беспилотники.