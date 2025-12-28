https://ria.ru/20251228/issledovanie-2065201393.html
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен - РИА Новости, 28.12.2025
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен
В ФРГ 45% опрошенных жителей приходится экономить на покупке продуктов питания из-за роста цен, говорится в результатах исследования института Forsa для... РИА Новости, 28.12.2025
германия
БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости.
В ФРГ 45% опрошенных жителей приходится экономить на покупке продуктов питания из-за роста цен, говорится
в результатах исследования института Forsa для Федеральной ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV).
Согласно результатам опроса, которые приводит новостное агентство DPA, 45% респондентов отметили, что из-за роста цен им приходится ограничивать себя при покупке продуктов питания, в то время как год назад так отвечали 39% опрошенных.
При этом 52% участников опроса указали, что смотрят на грядущий год "скорее негативно" с точки зрения личной финансовой ситуации, тогда как 47% настроены "скорее позитивно".
"Здоровое питание всё больше становится вопросом толщины кошелька", - заявила DPA глава VZBV Рамона Поп. Особенно тяжело, по её словам, приходится людям с низкими доходами, так как цены на продукты питания с 2020 года выросли более чем на 35%.
К планируемому снижению налога на добавленную стоимость на блюда в сфере общественного питания с 1 января 2026 года Поп отнеслась критически. По её мнению, эта мера не приведёт к тому, что у людей станет больше денег, а выиграют от неё прежде всего сети фастфуда.
Опрос проводился с 12 по 14 ноября среди 1 002 человека в возрасте от 18 лет. Данные о погрешности не приводятся.