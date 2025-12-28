Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/issledovanie-2065201393.html
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен - РИА Новости, 28.12.2025
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен
В ФРГ 45% опрошенных жителей приходится экономить на покупке продуктов питания из-за роста цен, говорится в результатах исследования института Forsa для... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T17:01:00+03:00
2025-12-28T17:01:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894445036_0:322:2963:1989_1920x0_80_0_0_0f5bfe02b334e6410527d3ec0a94ecc3.jpg
https://ria.ru/20251221/insa-2063701934.html
https://ria.ru/20251226/germaniya-2064995543.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894445036_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_9f602fcf4f7e5065bc8a0ef788bfcc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен

Forsa: 45% немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен

© AP Photo / Michael ProbstЖенщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия
Женщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Michael Probst
Женщина с маленькой тележкой возле магазина низких цен во Франкфурте, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. В ФРГ 45% опрошенных жителей приходится экономить на покупке продуктов питания из-за роста цен, говорится в результатах исследования института Forsa для Федеральной ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV).
Согласно результатам опроса, которые приводит новостное агентство DPA, 45% респондентов отметили, что из-за роста цен им приходится ограничивать себя при покупке продуктов питания, в то время как год назад так отвечали 39% опрошенных.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Опрос показал отношение немцев к деятельности Мерца на посту канцлера
21 декабря, 21:11
При этом 52% участников опроса указали, что смотрят на грядущий год "скорее негативно" с точки зрения личной финансовой ситуации, тогда как 47% настроены "скорее позитивно".
"Здоровое питание всё больше становится вопросом толщины кошелька", - заявила DPA глава VZBV Рамона Поп. Особенно тяжело, по её словам, приходится людям с низкими доходами, так как цены на продукты питания с 2020 года выросли более чем на 35%.
К планируемому снижению налога на добавленную стоимость на блюда в сфере общественного питания с 1 января 2026 года Поп отнеслась критически. По её мнению, эта мера не приведёт к тому, что у людей станет больше денег, а выиграют от неё прежде всего сети фастфуда.
Опрос проводился с 12 по 14 ноября среди 1 002 человека в возрасте от 18 лет. Данные о погрешности не приводятся.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Германии грозит длительная стагнация из-за ошибок Мерца, сообщает Ifo
26 декабря, 22:55
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала