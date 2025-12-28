Опрос показал, сколько немцев вынуждены экономить на еде из-за роста цен

БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. В ФРГ 45% опрошенных жителей приходится экономить на покупке продуктов питания из-за роста цен, В ФРГ 45% опрошенных жителей приходится экономить на покупке продуктов питания из-за роста цен, говорится в результатах исследования института Forsa для Федеральной ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV).

Согласно результатам опроса, которые приводит новостное агентство DPA, 45% респондентов отметили, что из-за роста цен им приходится ограничивать себя при покупке продуктов питания, в то время как год назад так отвечали 39% опрошенных.

При этом 52% участников опроса указали, что смотрят на грядущий год "скорее негативно" с точки зрения личной финансовой ситуации, тогда как 47% настроены "скорее позитивно".

"Здоровое питание всё больше становится вопросом толщины кошелька", - заявила DPA глава VZBV Рамона Поп. Особенно тяжело, по её словам, приходится людям с низкими доходами, так как цены на продукты питания с 2020 года выросли более чем на 35%.

К планируемому снижению налога на добавленную стоимость на блюда в сфере общественного питания с 1 января 2026 года Поп отнеслась критически. По её мнению, эта мера не приведёт к тому, что у людей станет больше денег, а выиграют от неё прежде всего сети фастфуда.