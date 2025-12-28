В России с 1 февраля изменятся правила получения семейной ипотеки

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В России с 1 февраля 2026 года вступят в силу ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью, а супруги должны обязательно выступать созаемщиками, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

« "Первого февраля в России изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. Супруги должны обязательно выступать созаемщиками", — сказала Стенякина

Она отметила, что у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

Данная мера, по словам депутата, призвана предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более справедливой.

"Пересмотр правил выдачи семейной ипотеки понадобился из-за того, что льготные кредиты стали использоваться для инвестиций, а не по своему прямому назначению - для улучшения жилищных условий россиян. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий", — пояснила Стенякина.

Она напомнила, что семейная ипотека в основном рассчитана на субсидирование покупки квартир в новостройках.

"Однако есть одно исключение. Когда речь идет о вторичном жилье, льготой могут воспользоваться семьи с ребенком-инвалидом, если они проживают на территории, где не строятся многоквартирные дома. Ставка по такому кредиту не выше шести процентов" — подчеркнула депутат.

В минувший четверг вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию сообщил, что семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой 2025 года. Он отметил, что по итогам года планируется выдать 912 тысяч ипотечных кредитов на сумму 4,1 триллиона рублей, при этом по льготным программам выдано 562 тысячи кредитов на 3,3 триллиона рублей.