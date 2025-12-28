Рейтинг@Mail.ru
Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла" - РИА Новости, 28.12.2025
05:19 28.12.2025
Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"
Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла" - РИА Новости, 28.12.2025
Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"
Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил интерес к международным активам российской нефтегазовой компании "Лукойл".
Американский инвестор выразил интерес к международным активам "Лукойла"

РИА Новости: инвестор Роджерс выразил интерес к международным активам "Лукойла"

ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости выразил интерес к международным активам российской нефтегазовой компании "Лукойл".
"Мне было бы интересно (их - ред.) изучить. Я не хочу ничего покупать вслепую, но мне определенно было бы интересно и это зависело бы от цены", - ответил Роджерс на вопрос об интересе к международным активам "Лукойла".
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Минфин США в декабре выдал генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до 29 апреля 2026 года.
