Рейтинг@Mail.ru
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/indiya-2065125899.html
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол - РИА Новости, 28.12.2025
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол
Порядка 70-80 тысяч рабочих из Индии трудятся в РФ, сообщил в интервью РИА Новости индийский посол в России Винай Кумар. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T03:18:00+03:00
2025-12-28T03:18:00+03:00
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg
https://ria.ru/20251225/indiya-2064560529.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de8e315138b67f505ad8a72e9f37fb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол

Посол Кумар: в России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Порядка 70-80 тысяч рабочих из Индии трудятся в РФ, сообщил в интервью РИА Новости индийский посол в России Винай Кумар.
Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению индийского премьера Нарендры Моди. По итогам переговоров стороны подписали 29 совместных документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы.
"Исходя из требований, которые предъявляет Россия, мы рады, что получили юридический документ для облегчения работы индийского персонала, трудоустройства рабочих из Индии российскими промышленниками и компаниями. По нашим оценкам, около 70-80 тысяч индийских граждан уже трудоустроены в России. Есть целый ряд компаний, которые установили контакты с индийскими контрагентами. В июне этого года мы организовали конференцию по налаживанию контактов между российскими компаниями по подбору персонала и соответствующими агентствами из Индии, а также региональными правительствами. Результатом их плодотворного взаимодействия стал наем десятков тысяч индийцев в короткие сроки. Они работают в сферах строительства, инженерного дела, производства текстиля", - сказал агентству дипломат.
Подписанный меморандум о мобильности рабочей силы поможет сторонам направлять квалифицированных специалистов и рабочих средней квалификации для дальнейшего развития промышленного и технологического сотрудничества, заключил посол.
Пляж Мандрем на севере штата Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Посол Индии заявил о скором введении безвиза для российских туристов
25 декабря, 12:30
 
РоссияИндияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала