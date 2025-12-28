В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол

"Исходя из требований, которые предъявляет Россия, мы рады, что получили юридический документ для облегчения работы индийского персонала, трудоустройства рабочих из Индии российскими промышленниками и компаниями. По нашим оценкам, около 70-80 тысяч индийских граждан уже трудоустроены в России. Есть целый ряд компаний, которые установили контакты с индийскими контрагентами. В июне этого года мы организовали конференцию по налаживанию контактов между российскими компаниями по подбору персонала и соответствующими агентствами из Индии, а также региональными правительствами. Результатом их плодотворного взаимодействия стал наем десятков тысяч индийцев в короткие сроки. Они работают в сферах строительства, инженерного дела, производства текстиля", - сказал агентству дипломат.