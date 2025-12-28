https://ria.ru/20251228/indiya-2065125899.html
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол - РИА Новости, 28.12.2025
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол
Порядка 70-80 тысяч рабочих из Индии трудятся в РФ, сообщил в интервью РИА Новости индийский посол в России Винай Кумар. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T03:18:00+03:00
2025-12-28T03:18:00+03:00
2025-12-28T03:18:00+03:00
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_420f84ddc2dd0600f3482adc8ec85d86.jpg
https://ria.ru/20251225/indiya-2064560529.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_de8e315138b67f505ad8a72e9f37fb8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол
Посол Кумар: в России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Порядка 70-80 тысяч рабочих из Индии трудятся в РФ, сообщил в интервью РИА Новости индийский посол в России Винай Кумар.
Президент РФ Владимир Путин
4-5 декабря посетил Индию
по приглашению индийского премьера Нарендры Моди
. По итогам переговоров стороны подписали 29 совместных документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы.
"Исходя из требований, которые предъявляет Россия, мы рады, что получили юридический документ для облегчения работы индийского персонала, трудоустройства рабочих из Индии российскими промышленниками и компаниями. По нашим оценкам, около 70-80 тысяч индийских граждан уже трудоустроены в России. Есть целый ряд компаний, которые установили контакты с индийскими контрагентами. В июне этого года мы организовали конференцию по налаживанию контактов между российскими компаниями по подбору персонала и соответствующими агентствами из Индии, а также региональными правительствами. Результатом их плодотворного взаимодействия стал наем десятков тысяч индийцев в короткие сроки. Они работают в сферах строительства, инженерного дела, производства текстиля", - сказал агентству дипломат.
Подписанный меморандум о мобильности рабочей силы поможет сторонам направлять квалифицированных специалистов и рабочих средней квалификации для дальнейшего развития промышленного и технологического сотрудничества, заключил посол.