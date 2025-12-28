https://ria.ru/20251228/indija-2065180002.html
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. РИА Новости, 28.12.2025
