Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2025
15:05 28.12.2025 (обновлено: 15:13 28.12.2025)
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:05:00+03:00
2025-12-28T15:13:00+03:00
в мире, индия, россия, евразийская экономическая комиссия
В мире, Индия, Россия, Евразийская экономическая комиссия
Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС, заявил посол

Посол Кумар: Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения с ЕАЭС

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Индия рассчитывает на быстрое заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.
"Переговоры начались в ноябре, состоялся первый раунд. Я бы сказал, что с обеих сторон есть хорошее понимание того, чего мы хотим достичь. И у обеих сторон также есть политическая воля к достижению этой цели. Так что мы надеемся на быстрый результат", - сказал посол.
По его словам, в Индии уверены, что заключение соглашения о зоне свободной торговли поможет преодолеть дисбаланс в двусторонней торговле, увеличив индийский экспорт.
"Переговоры с Евразийской экономической комиссией будут ускорены, чтобы мы могли воспользоваться режимом свободной торговли как можно скорее. Это также станет еще одним шагом в устранении торгового дисбаланса", - заключил дипломат.
Посол Индии в России рассказал об интересе к проекту ракеты BrahMos
