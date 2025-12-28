https://ria.ru/20251228/indija-2065160956.html
Индия надеется, что все больше IT специалистов будут приезжать в Россию
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Индия надеется, что все больше квалифицированных специалистов, в том числе в сфере IT, и рабочих средней квалификации будут приезжать в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в РФ Винай Кумар.
В ходе визита президента РФ Владимира Путина
в Индию
в начале декабря был подписан меморандум о мобильности рабочей силы.
"Мы надеемся, что чем больше российских компаний будут узнавать о юридических аспектах заключенного соглашения, о том, что есть правовая база для такого рода сотрудничества, все больше индийской рабочей силы, индийских высококвалифицированных специалистов, включая сферу IT и смежных специальностей, будут приезжать в Россию", - сказал посол.
По его словам, IT - это одна из областей, в которой сотрудничество между Индией и Россией расширяется.
"Появляются новые учреждения, например, Сбербанк
открывает IT-хаб в Бангалоре
, в компании работает более 300 человек. И я думаю, что высококвалифицированные специалисты из Индии будут открыты к изучению новых возможностей в России", - заключил дипломат.