Индия расширит сотрудничество с Россией в сфере телесериалов, заявил посол - РИА Новости, 28.12.2025
11:50 28.12.2025
Индия расширит сотрудничество с Россией в сфере телесериалов, заявил посол
Индия планирует расширить сотрудничество с Россией в области производства телесериалов, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. РИА Новости, 28.12.2025
Индия расширит сотрудничество с Россией в сфере телесериалов, заявил посол

Посол Кумар: Индия планирует расширить сотрудничество с РФ в области сериалов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве
Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Индия планирует расширить сотрудничество с Россией в области производства телесериалов, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.
"Мы продолжим расширять наше сотрудничество с Россией в области культуры, включая и совместное производство кинофильмов и телесериалов. Мы также приглашаем кинопродюссеров приезжать снимать свои фильмы в Индию", - сказал посол.
Он отметил, что область культуры очень важная для развития контактов между людьми.
"Целый ряд российских академических институтов, университетов, которые предлагают изучение индийских языков, Индии. Индология вызывает большой интерес здесь, в России. Есть интерес к индийской музыке, фильмам, танцам, йоге, аюрведе – традиционной системе индийских знаний", - добавил посол.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В России трудятся около 70-80 тысяч рабочих из Индии, сообщил посол
