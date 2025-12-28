Индия расширит сотрудничество с Россией в сфере телесериалов, заявил посол

https://ria.ru/20251228/indija-2065152628.html
Индия планирует расширить сотрудничество с Россией в области производства телесериалов, заявил в интервью РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. РИА Новости, 28.12.2025
