Врачи заметили связь между чат-ботами и психозами пользователей, пишет WSJ

Согласно сообщению издания, с весны были зафиксированы десятки потенциальных случаев психоза с бредом после длительного общения с чат-ботами.

Представитель компании-разработчика чат-бота ChatGPT - OpenAI – заявил, что на текущем этапе ведется работа над обучением ИИ "распознаванию признаков психического или эмоционального расстройства" и "реагированию на них". Как отмечается, другие компании, занимающиеся разработкой чат-ботов, также прикладывают усилия для решения проблемы.