https://ria.ru/20251228/ii-2065197146.html
Врачи заметили связь между чат-ботами и психозами пользователей, пишет WSJ
Врачи заметили связь между чат-ботами и психозами пользователей, пишет WSJ - РИА Новости, 28.12.2025
Врачи заметили связь между чат-ботами и психозами пользователей, пишет WSJ
Развитие психоза и бреда у пациентов психиатров может быть связано с длительным использованием чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T16:49:00+03:00
2025-12-28T16:49:00+03:00
2025-12-28T16:49:00+03:00
калифорния
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864427765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ca034ae074bef08660d796face686bc.jpg
https://ria.ru/20251228/video-2065177076.html
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864427765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8799b71aa7efecdf3a81807601e7ec97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, общество
Врачи заметили связь между чат-ботами и психозами пользователей, пишет WSJ
WSJ: врачи заметили связь между использованием чат-ботов и развитием психозов
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Развитие психоза и бреда у пациентов психиатров может быть связано с длительным использованием чат-ботов на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает
газета Wall Street Journal со ссылкой на врачей.
"Технология, возможно, не порождает бред, однако человек описывает компьютеру свою реальность, а компьютер принимает ее за истинную и отражает ее обратно, так что он принимает участие в зацикливании бреда", - приводит газета слова психиатра университета Калифорнии
Кита Сакаты, который лечил 12 госпитализированных пациентов с психозом и еще троих амбулаторно, вызванным, как предполагается, ИИ.
Согласно сообщению издания, с весны были зафиксированы десятки потенциальных случаев психоза с бредом после длительного общения с чат-ботами.
Представитель компании-разработчика чат-бота ChatGPT - OpenAI – заявил, что на текущем этапе ведется работа над обучением ИИ "распознаванию признаков психического или эмоционального расстройства" и "реагированию на них". Как отмечается, другие компании, занимающиеся разработкой чат-ботов, также прикладывают усилия для решения проблемы.