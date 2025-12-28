В Гвинее завершилось голосование на выборах

ПРЕТОРИЯ, 28 дек - РИА Новости. Голосование на президентских выборах в Гвинее подошло к концу, на избирательных участках страны начался подсчет голосов, сообщает информационный портал Голосование на президентских выборах в Гвинее подошло к концу, на избирательных участках страны начался подсчет голосов, сообщает информационный портал Africaguinee

Ранее Генеральная дирекция выборов (DGE) продлила работу участков, поскольку некоторые из них открылись с задержкой, а также из-за логистических сложностей в ряде округов.

"Открывшиеся в 7.00 (10.00 мск - ред.) избирательные участки официально закрылись в 19.00 (22.00 мск - ред.) по всей территории страны", - передает СМИ.

Отмечается, что подсчет голосов стартовал незамедлительно.

"День выборов прошел в общем спокойно и мирно. Избиратели спокойно прибыли, чтобы выбрать будущего руководителя среди девяти кандидатов", - передает портал.

Президентские выборы в Гвинее призваны завершить процесс перехода к гражданскому управлению после военного переворота 2021 года.

Семь миллионов гвинейцев имели возможность отдать голос за своего кандидата.

Свои кандидатуры на пост президента выдвинули девять граждан Гвинеи. Одним из двух самовыдвиженцев выступает действующий лидер переходного периода Мамади Думбуя. В 2021 году подполковник спецназа Думбуя с группой военных отстранил от власти президента Альфу Конде , находившегося у власти с 2010 года и переизбравшегося в 2020 году на третий срок.