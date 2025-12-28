Рейтинг@Mail.ru
В Гвинее завершилось голосование на выборах - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/gvineya-2065248249.html
В Гвинее завершилось голосование на выборах
В Гвинее завершилось голосование на выборах - РИА Новости, 28.12.2025
В Гвинее завершилось голосование на выборах
Голосование на президентских выборах в Гвинее подошло к концу, на избирательных участках страны начался подсчет голосов, сообщает информационный портал... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T23:26:00+03:00
2025-12-28T23:26:00+03:00
в мире
гвинея
альфа конде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965767835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0ba4024663f9e8601fc31299f1d9030.jpg
https://ria.ru/20241111/gvineya-1983005187.html
https://ria.ru/20251122/rossija-2056770979.html
гвинея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965767835_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c62f368557efc8feeb4da9e2d517e100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гвинея, альфа конде
В мире, Гвинея, Альфа Конде
В Гвинее завершилось голосование на выборах

В Гвинее завершилось голосование на президентских выборах

© AP Photo / Misper ApawuКонакри, Гвинея
Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Misper Apawu
Конакри, Гвинея. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 28 дек - РИА Новости. Голосование на президентских выборах в Гвинее подошло к концу, на избирательных участках страны начался подсчет голосов, сообщает информационный портал Africaguinee.
Ранее Генеральная дирекция выборов (DGE) продлила работу участков, поскольку некоторые из них открылись с задержкой, а также из-за логистических сложностей в ряде округов.
Министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Морисанда Куяте: Гвинея должна укреплять сотрудничество с Россией
11 ноября 2024, 10:00
"Открывшиеся в 7.00 (10.00 мск - ред.) избирательные участки официально закрылись в 19.00 (22.00 мск - ред.) по всей территории страны", - передает СМИ.
Отмечается, что подсчет голосов стартовал незамедлительно.
"День выборов прошел в общем спокойно и мирно. Избиратели спокойно прибыли, чтобы выбрать будущего руководителя среди девяти кандидатов", - передает портал.
Президентские выборы в Гвинее призваны завершить процесс перехода к гражданскому управлению после военного переворота 2021 года.
Семь миллионов гвинейцев имели возможность отдать голос за своего кандидата.
Свои кандидатуры на пост президента выдвинули девять граждан Гвинеи. Одним из двух самовыдвиженцев выступает действующий лидер переходного периода Мамади Думбуя. В 2021 году подполковник спецназа Думбуя с группой военных отстранил от власти президента Альфу Конде, находившегося у власти с 2010 года и переизбравшегося в 2020 году на третий срок.
Новому президенту страны предстоит решать проблемы экономического развития, обеспечения доступа к госуслугам, включая образование и здравоохранение, укрепления сельского хозяйства и строительства инфраструктуры, включая модернизацию дорожной сети.
Посол РФ в Гвинее-Бисау Александр Егоров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Посол России рассказал о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау по пиратской угрозе
22 ноября, 10:33
 
В миреГвинеяАльфа Конде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала