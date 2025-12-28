Гвардиола рассказал, как сбросил набранные за праздники килограммы

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что по ходу матча чемпионата Англии по футболу с "Ноттингем Форест" он сбросил все набранные за рождественские праздники килограммы.

Гвардиола 22 декабря заявил, что в период рождественского отдыха его подопечные могут есть все, что хотят, однако после трехдневного перерыва он проверит их форму, и если кто-то не будет соответствовать требованиям, то будет исключен из состава. В субботу в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" одержал гостевую победу над "Ноттингем Форест" со счетом 2:1. Подопечные Гвардиолы с 40 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего лондонского "Арсенала" на 2 балла.

« "Все килограммы, которые я набрал за рождественские праздники, сегодня сбросил. Я снова в форме", - сказал Гвардиола TNT Sports.