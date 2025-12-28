https://ria.ru/20251228/gosduma-2065130536.html
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее - РИА Новости, 28.12.2025
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее при условии подтверждения всех необходимых... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T05:16:00+03:00
2025-12-28T05:16:00+03:00
2025-12-28T05:16:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg
https://ria.ru/20251224/pensiya-2064211450.html
https://ria.ru/20251223/gosduma-2063983071.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_641ee7df43b8d17a0ce33f5e5b9b6a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее
Чернышов предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее при условии подтверждения всех необходимых условий.
Обращение с соответствующим предложением в адрес зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
Чернышов
отметил, что в настоящее время в соответствии с законодательством страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию. "Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий (возраст, стаж, баллы)", - сказано в обращении.
При этом, по словам депутата, порядок обращения за пенсией по заявлению гражданина должен быть сохранен.
"Однако, в случае обращения позднее даты возникновения права, выплата пенсии и ее доставка должны производиться за весь период, начиная с этой даты, с компенсацией всех недополученных сумм. Это позволит полностью устранить финансовые потери гражданина из-за позднего обращения, гарантировав получение им всей причитающейся суммы", - уточняется в обращении.