В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее при условии подтверждения всех необходимых условий.

Обращение с соответствующим предложением в адрес зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

Чернышов отметил, что в настоящее время в соответствии с законодательством страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию. "Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий (возраст, стаж, баллы)", - сказано в обращении.

При этом, по словам депутата, порядок обращения за пенсией по заявлению гражданина должен быть сохранен.