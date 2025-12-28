Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/gosduma-2065130536.html
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее - РИА Новости, 28.12.2025
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее при условии подтверждения всех необходимых... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T05:16:00+03:00
2025-12-28T05:16:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg
https://ria.ru/20251224/pensiya-2064211450.html
https://ria.ru/20251223/gosduma-2063983071.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_641ee7df43b8d17a0ce33f5e5b9b6a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее

Чернышов предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее при условии подтверждения всех необходимых условий.
Обращение с соответствующим предложением в адрес зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Госдуме рассказали, кто в 2026 году выйдет на пенсию
24 декабря, 01:28
Чернышов отметил, что в настоящее время в соответствии с законодательством страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию. "Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий (возраст, стаж, баллы)", - сказано в обращении.
При этом, по словам депутата, порядок обращения за пенсией по заявлению гражданина должен быть сохранен.
"Однако, в случае обращения позднее даты возникновения права, выплата пенсии и ее доставка должны производиться за весь период, начиная с этой даты, с компенсацией всех недополученных сумм. Это позволит полностью устранить финансовые потери гражданина из-за позднего обращения, гарантировав получение им всей причитающейся суммы", - уточняется в обращении.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Госдуме рассказали о новых правилах выплаты накопительной пенсии
23 декабря, 02:46
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала