Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили смягчить требования к УДО для матерей - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/gosduma-2065130378.html
В ГД предложили смягчить требования к УДО для матерей
В ГД предложили смягчить требования к УДО для матерей - РИА Новости, 28.12.2025
В ГД предложили смягчить требования к УДО для матерей
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают разрешить условно-досрочное освобождение (УДО) женщинам, отбывшим... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T05:08:00+03:00
2025-12-28T05:08:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251125/duma-2057531135.html
https://ria.ru/20251119/gosduma-2055986223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В ГД предложили смягчить требования к УДО для матерей

Депутаты ЛДПР предложили смягчить требования к УДО для матерей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают разрешить условно-досрочное освобождение (УДО) женщинам, отбывшим четверть срока наказания за преступление небольшой тяжести, в случае беременности или наличия ребенка в возрасте до 14 лет.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 28 декабря. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время российским законодательством предусмотрена возможность применения УДО только к беременным женщинам, а также матерям с детьми до четырех лет.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Госдуме предложили освободить матерей в декрете от штрафов по кредитам
25 ноября, 21:21
"Законопроектом предлагается изложить часть 3.1 статьи 79 Уголовного кодекса РФ в новой редакции, предусматривающей возможность применения условно-досрочного освобождения после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания к беременной женщине или женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, при осуждении за преступление небольшой тяжести", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, ЛДПР всегда бьется за семьи с детьми и за интересы детей и их мам.
"Ошибиться может кто угодно. Но каждый человек, если он не опасен для окружающих, заслуживает второго шанса. Тем более, женщины-матери. УДО женщинам, осужденным за преступления небольшой тяжести, необходимо прежде всего для защиты интересов детей, которые не должны расти без своих матерей. Дети ни в чем не виноваты. Даже самые любящие родственники и лучшие роддома не заменят ребенку его мать, а ее отсутствие в его жизни может привести к проблемам в развитии ребенка, его навыкам общения", - отметил он.
Парламентарий указал, что в настоящее время российским законодательством предусмотрена возможность применения УДО только к беременным женщинам, а также к матерям с детьми до четырех лет.
"Разве пятилетнему, десятилетнему или 13-летнему ребенку не нужна мама? Наоборот! Да и сама женщина, находясь рядом с ребенком, имеет намного больше стимулов постараться восстановить свою нормальную жизнь, в которой больше нет места криминалу. Так надо дать такую возможность русским женщинам. Даже если они немного оступились", - заключил лидер партии.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 19 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Госдума приняла закон о льготах и выплатах матерям-героиням
19 ноября, 13:01
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала