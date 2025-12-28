Рейтинг@Mail.ru
Жильцы с 1 января смогут контролировать работу УК, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 28.12.2025
04:50 28.12.2025
Жильцы с 1 января смогут контролировать работу УК, сообщили в Госдуме
Управляющие компании (УК) многоквартирных домов (МКД) в РФ будут обязаны вести отчет о своей деятельности по единому образцу и размещать его в Государственной...
жкх
россия
вячеслав володин
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
жкх, россия, вячеслав володин, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ЖКХ, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Управляющие компании (УК) многоквартирных домов (МКД) в РФ будут обязаны вести отчет о своей деятельности по единому образцу и размещать его в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с 1 января 2026 года, что позволит контролировать их деятельность вышестоящим органам и жильцам, сообщил РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Госдума на пленарном заседании в сентябре 2024 года приняла в первом чтении законопроект, которым предлагалось ввести единую форму отчетности о деятельности управляющих компаний перед жителями многоквартирных домов по форме, утвержденной Минстроем России, а также обязать их размещать отчеты в системе ГИС ЖКХ. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, деятельность УК станет прозрачнее, а жители МКД смогут контролировать, на что потрачены их средства.
"С 1 января 2026 года управляющие компании будут обязаны ежегодно заполнять отчет по единому образцу и размещать его в ГИС ЖКХ. Ранее отчеты тоже существовали, но единого формата для них не было, а потому каждая УК отдавала сведения в удобном исключительно для них формате. Это не позволяло объективно сравнивать эффективность работы компаний и анализировать финансовые потоки. Теперь Минстрой РФ утвердил единый стандарт отчета", - сказал агентству Аксененко.
Парламентарий отметил, что благодаря новым правилам работу управляющих компаний смогут контролировать как вышестоящие органы, так и сами жильцы, даже не обладая при этом какими-то специфическими знаниями.
"В ежегодных отчетах должно быть указано, как именно расходуются средства, то есть мы наконец-то приходим к той самой прозрачности платежей, на которой я настаиваю уже очень долго. Убежден, для того чтобы требовать с людей полную и своевременную оплату ЖКУ, надо обеспечить достойное качество предоставления услуг", - подчеркнул Аксененко.
Депутат уточнил, что в отчете будут содержаться подробные данные о выполненных работах по ремонту общего имущества многоквартирного дома, о нынешнем ремонте, стоимости использованных материалов, остатках или перерасходе средств, оказанных услугах, а также стоимости услуг по управлению МКД. По его словам, в отчете будут указываться также долги собственников и нанимателей помещений.
"Такая форма отчета благодаря доступности и конкретике вносимых в нее сведений поможет жителям контролировать работу УК и оценивать расход средств, что, в свою очередь, повысит доверие к системе ЖКХ, уменьшит число жалоб со стороны собственников и увеличит ответственность самих компаний", - заключил Аксененко.
