В ГД предложили ввести ответственность за оскорбление учителей
04:09 28.12.2025
В ГД предложили ввести ответственность за оскорбление учителей
сергей миронов
госдума рф
сергей миронов, госдума рф
Сергей Миронов, Госдума РФ
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление школьных учителей.
"Наша партия предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель – не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации", - сказал Миронов РИА Новости.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям
21 декабря, 16:39
Он отметил, что российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, но не за оскорбление учителей. По мнению политика, такая ситуация несправедлива.
"Раздухарившиеся подростки нередко специально выводят педагогов на конфликт, снимают отдельные моменты на видео и выкладывают в сеть, чтобы представить учителя виноватым", - считает Миронов.
По его словам, сложившаяся ситуация приводит к оттоку педагогов. "Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства", - добавил лидер партии.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Госдуме предложили установить ставку для учителей не меньше двух МРОТ
5 декабря, 06:16
 
Сергей МироновГосдума РФ
 
 
