В ГД предложили ввести ответственность за оскорбление учителей

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление школьных учителей.

"Наша партия предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов. Главная цель – не наказать виновных, а предотвратить возникновение конфликтной ситуации", - сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что российское законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, но не за оскорбление учителей. По мнению политика, такая ситуация несправедлива.

"Раздухарившиеся подростки нередко специально выводят педагогов на конфликт, снимают отдельные моменты на видео и выкладывают в сеть, чтобы представить учителя виноватым", - считает Миронов